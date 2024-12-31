لاعبو عمان: جمهورنا كان اللاعب رقم 11 بعد النقص العددي أمام السعودية في خليجي 26

الفجر الرياضي
عمان
عمان

أعرب لاعبو المنتخب العماني عن سعادتهم بعد التأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26" بعد الفوز على المنتخب السعودي 2 / 1 في مباراة نصف النهائي، اليوم الثلاثاء.

لاعبو عمان: جمهورنا كان اللاعب رقم 11 بعد النقص العددي أمام السعودية في خليجي 26

ووجه لاعبو المنتخب العماني الشكر للجماهير التي دعمتهم في المباراة، ولعبت دورا كبيرا في خروج المنتخب فائزا رغم صعوبة المباراة.

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وقال اللاعب أرشد العلوي في تصريحات عقب نهاية المباراة إن الجمهور عوّض حالة الطرد التي تعرض لها المنتخب في الشوط الأول، مشددا على أن دعمهم منح اللاعبين روحا كبيرة للخروج بالفوز.

من جانبه أكد اللاعب عصام الصبحي أن المنتخب العماني سيبذل كل الجهد من أجل الفوز باللقب، قائلًا "هدفنا البطولة.. وسنحققها بهمة اللاعبين ودعم الجماهير".

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