وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات الطرق والكهرباء وما تم إنجازه بعام 2024 بمدينة القاهرة الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والكهرباء والمرافق بمدينة القاهرة الجديدة وما تم إنجازه بالمشروعات المختلفة خلال العام 2024، وذلك خلال استعراضه تقريرًا عن ما تم تنفيذه بالمدينة.



وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه تم وجارٍ تنفيذ 66 مشروع طرق بمدينة القاهرة الجديدة بمناطق (الامتداد الشرقى - التجمع الخامس - التجمع الأول - التجمع السادس والامتداد الجنوبى - التجمع الثالث)، شملت تنفيذ عدة مشروعات هامة ومستقبلية تتمثل فى أعمال تنفيذ ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة خلال العام 2024.

ولفت وزير الإسكان إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ 49 مشروع كهرباء بجانب 20 عملية تشغيل وصيانة وحراسة لمشروعات كهرباء أخرى، وتعد مشروعات الكهرباء من أهم المشروعات، حيث إنها توفر القدرات الكهربية اللازمة للمنشآت سواء سكنية أو تجارية وإدارية أو صناعية، والتى تعد من مقومات الحياة الأساسية، وتتمثل مشروعات الكهرباء فى تنفيذ محطات المحولات الرئيسية بخطوط ربطها، يليها تنفيذ مشروعات الشبكات والإنارة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن مشروعات الطرق بالامتداد الشرقي تشمل تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية بمنطقة الامتداد الشرقي بإجمالي 21 مشروعا، منها 10 مشروعات تم الانتهاء منها خلال عام 2024، و11 مشروعًا جارٍ تنفيذها، من ضمنها مشروعات الطرق بمناطق بيت الوطن بالامتداد الشرقي.

وأضاف، أن مشروعات الطرق بالمدينة تشمل تنفيذ عدة مشروعات لشبكة الطرق الرئيسية بالتجمع الخامس على مستوى عالٍ من التصميمات والتنفيذ، بإجمالي 9 مشروعات منها مشروع تم الانتهاء منه خلال عام 2024، وعدد 8 مشروعات جارٍ تنفيذها.



ولفت رئيس الجهاز إلى أن مشروعات الطرق بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة، تشمل تنفيذ عدة مشاريع هامة ومستقبلية تتمثل في أعمال طبقة الأساس والأسفلت لشبكة الطرق الرئيسية على مستوى عالٍ من التصميمات والتنفيذ.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن مشروعات الطرق بالامتداد الجنوبى والتجمع السادس بمدينة القاهرة الجديدة تشمل 11 مشروعا جارٍ تنفيذها، لافتًا إلى أن مشروعات الطرق بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة بإجمالي 22 مشروعا منها 5 مشروعات تم الانتهاء منها، خلال عام 2024، و17 مشروعا جارٍ تنفيذها خلال العام.



وفي السياق ذاته، أشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أن مشروعات الكهرباء، تشمل اولا المشروعات العامة، بعدد 5 مشروعات تم وجارٍ تنفيذها، والمشروعات الفرعية منها 13 مشروعا تم الانتهاء من تنفيذها، و 31 مشروعا جارٍ تنفيذها، بجانب مشروعات التشغيل والصيانة والحراسة لشبكات الإنارة بالمدينة، والتي تم تقسيمها لعدد 20 عملية.