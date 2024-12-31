نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نجدد العهد والوفاء بالالتزام الوطني خلف قيادتنا الحكيمة

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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025. وأعرب عن خالص تقديره للجهود العظيمة التي يبذلها الرئيس في قيادة الوطن نحو مستقبل مشرق وتحقيق التنمية والاستقرار في مختلف المجالات.

وجاءت التهنئة كالتالي:

"باسمي واسم كل إعلاميي مصر، يطيب لي، فخامة الرئيس، أن أهنئ فخامتكم بحلول العام الميلادي الجديد 2025، معربًا عن خالص تقديري للجهود التي تبذلونها من أجل رفعة الوطن."

وأكد نقيب الإعلاميين أن العام الجديد يمثل فرصة لتجديد العهد والوفاء بالالتزام الوطني، والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأضاف الدكتور طارق سعدة أن مسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس السيسي تعكس إيمانًا عميقًا برؤية الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن المصري على رأس أولوياتها.

واختتم كلمته معربًا عن تمنياته أن يكون العام الجديد مليئًا بالخير والرخاء لمصر وشعبها، مؤكدًا دعم نقابة الإعلاميين لكل المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ودفع عجلة التنمية، وتحقيق أماني وطموحات الشعب المصري العظيم.

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نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نجدد العهد والوفاء بالالتزام الوطني خلف قيادتنا الحكيمة

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