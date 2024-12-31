نظام كييف: المسيرات الروسية "إف بي في" تشكل معضلة للقوات الأوكرانية

قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، إن الطائرات الروسية المسيرة من طراز "إف بي في" التي تعمل بالألياف الضوئية أصبحت مشكلة كبيرة بالنسبة للقوات الأوكرانية.

وذكرت وكالة "أر بي كا" الأوكرانية نقلا عن كيريل بودانوف، قوله: "لقد بدأ الروس على نطاق واسع باستخدام المسيرات التي تعمل بالألياف الضوئية، نعم، هذه تخلق لنا مشكلة كبيرة الآن".

وأوضح بودانوف أنه "لا يمكن إيقاف مثل هذه الأجهزة باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية المتطورة".

وقالت رئيسة مركز دعم الاستطلاع الجوي الأوكراني ماريا برلينسكايا، في 4 ديسمبر، إن الشركات الغربية التي تقدم المساعدة التكنولوجية للقوات الأوكرانية لا تنقل تقنيات باهظة الثمن إلى الجانب الأوكراني، خوفا من أن يتم استغلالها.

ولا يزال نظام كييف يتكبد خسائر فادحة، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن خسائر أوكرانيا في محور كورسك خلال الـ24 ساعة الأخيرة شملت أكثر من 445 جنديا وناقلة جند مدرعة و10 مركبات قتالية مدرعة ومعدات أخرى