اختتم الاتحاد المصرى لكرة القدم من خلال لجنة المدربين بالاتحاد، دراسات الرخصة التدريبية الأفريقية A3 والتي بدأت في شهر يوليو الماضي، واستمرت لمدة ستة أشهر.

استمرت 6 شهور وانتظم فيها 25 مدربًا.. ختام الرخصة التدريبية الأفريقية للمدربين المصريين

وقام 25 مدربا بدراسة خمسة مناهج استغرق كل منها 48 ساعة للشقين النظري والعملي، وتشكلت لجنة بالاتحاد لاجراء الاختبارات ضمت الدكتور جمال محمد علي المحاضر الرئيسي، الكابتن عبد منعم شطة والكابتن فتحي نصير تحت إشراف الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

واختتمت الدورة بإجراء اختبارات لمدة ثلاثة أيام تضمنت اختبارا عمليا واختبار "تحليل فيديو" إلى جانب امتحان "فيديو شفوي" وعرض مشروع من المدرب واختبار نظري بكرة قدم وآخر للعلوم.

كما تم تقييم المشاريع المقدمة من المدربين عن عملهم بالأندية بين الدورة التدريبية والدورة التالية لها.

وتعد هذه الدورة رقم 31 في دبلومة التدريب الأفريقية A، وسوف تبدأ الدورة الرابعة فى نهاية شهر يناير المقبل.

يشرف على الدورات كابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين وإيهاب الجندي منسق الدورات.