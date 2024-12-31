الأوقاف تطلق 17 قافلة دعوية بالفيوم لتعزيز استراتيجية بناء الإنسان

محافظات
بوابة الفجر

انطلقت اليوم الثلاثاء، 17 قافلة دعوية من مديرية أوقاف الفيوم، متوجهة إلى القرى والعزب بمختلف الإدارات الفرعية في المحافظة.
تأتي هذه المبادرة استجابة لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق النائية والقرى البعيدة، لضمان وصول الرسالة الدعوية إلى جميع فئات المجتمع، مع التركيز على الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء المستقبل.

txt

محافظ الفيوم يتفقد الأسواق ويناشد بتوفير السلع بأسعار مناسبة

txt

أوقاف الفيوم تعقد ندوة علمية بعنوان "وجوب العدل بين الأولاد في كافة الأمور المادية والمعنوية"


شارك في القوافل عدد من القيادات الدينية البارزة، على رأسهم فضيلة الشيخ محمود الشيمي، مدير مديرية أوقاف الفيوم، وفضيلة الشيخ يحيى محمد، مدير الدعوة، إلى جانب عدد من الأئمة المتميزين علميًا ودعويًا. وتضمنت الفعاليات ندوة بعنوان "تحصين الشباب ضد التيارات المنحرفة مسؤوليتنا جميعًا".
خلال اللقاء، أكّد العلماء أن الشباب يمثلون ربيع الحياة ومرحلة النضج والبناء، داعين إلى ضرورة استثمار هذه المرحلة في ما ينفع النفس والمجتمع. واستشهدوا بقول النبي محمد (صلى الله عليه وسلم): "اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك..."، مشددين على أهمية التصدي للأفكار المتطرفة التي تحاول تشويه صورة الإسلام السمح.

txt

تعليم الفيوم يقتنص المركز الثالث بمسابقة "نجوم المكتبة" على مستوى الجمهورية

txt

أوقاف الفيوم.. انطلاق فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي


تناولت الندوة تحذيرات من الفكر المتطرف الذي يسعى لتشويه صورة الإسلام وإثارة الفتن. ودعا العلماء الشباب إلى الحذر من هذه الأفكار الهدامة، مؤكدين أن الإسلام دين رحمة وسلام يدعو إلى الأمن والتعايش بين جميع البشر. كما أشاروا إلى أن الدفاع عن الوطن والحفاظ على استقراره واجب ديني وأخلاقي لكل من يفهم تعاليم الدين فهمًا صحيحًا.
حظيت المبادرة بتقدير واسع من الحضور الذين أشادوا بدور وزارة الأوقاف في تعزيز القيم الدينية والأخلاقية بالمجتمع. وطالبوا باستمرار تنظيم هذه القوافل الدعوية التي تسهم في نشر الوعي وتعزيز الوحدة الوطنية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا لهذه الرسائل البناءة.

تُعد هذه القوافل خطوة جديدة في مسيرة وزارة الأوقاف لتحقيق رسالتها السامية، وإرساء دعائم مجتمع متماسك ومتسامح يسوده الأمن والسلام.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الفيوم الفكر المتطرف أوقاف الفيوم قافلة دعوية مديرية اوقاف الفيوم وكيل أوقاف الفيوم الدكتور محمود الشيمي

مواد متعلقة

محافظ الفيوم يبعث ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد

مصرع فتاة أثر سقوطها من شرفة منزلها أثناء تنظيف السجاد بالفيوم

ندوة إرشادية لتطوير تربية الدواجن بمركز سنرو القبلية في الفيوم

محافظ الفيوم يتابع جهود مديرية الطب البيطري لعام 2024

إصابة 12 مواطنًا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة/أسيوط الصحراوي

محافظ الفيوم: مساعدات مالية ومعاشات لدعم الفئات الأولى بالرعاية

تعليم الفيوم يقتنص المركز الثالث بمسابقة "نجوم المكتبة" على مستوى الجمهورية

أوقاف الفيوم تفتتح 5 مساجد جديدة الجمعة المقبلة بعد أعمال إحلال وتجديد

الأكثر قراءة

نائب رئيس الأبيض: ديون الزمالك الأسوأ في عام 2024 ونسعى لحل الأزمات.. والسوبر الأفريقي الفرحة الأهم

إلهام عبد البديع تختتم عام 2024 بلحظات رومانسية مفعمة بالحب على نغمات "انت أعظم إنجازاتي"

نجم الأأحمر السابق: بقاء كولر فى الأهلي مرهون بالنتائج وعلي معلول "كوالتي" مختلف عن عطية الله

موعد تحري الهلال.. غرة شهر رجب في معظم دول العالم الإسلامي

ضبط حاصلة على بكالوريوس اقتصاد تنتحل صفة طبية جلدية بسوهاج

عضو إدارة الأهلي: حققنا نجاحات كبيرة في 2024 وهناك أخطاء تحتاج لتحسينها.. وتنتظرنا مهام صعبة في 2025

عضو مجلس إدارة الأهلي: تمنيت فوز زيزو بأفضل لاعب في إفريقيا لهذا السبب

أحمد موسى مهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: "شايل حِمل ثقيل أوي" (فيديو)