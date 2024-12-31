الأوقاف تطلق 17 قافلة دعوية بالفيوم لتعزيز استراتيجية بناء الإنسان

انطلقت اليوم الثلاثاء، 17 قافلة دعوية من مديرية أوقاف الفيوم، متوجهة إلى القرى والعزب بمختلف الإدارات الفرعية في المحافظة.

تأتي هذه المبادرة استجابة لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق النائية والقرى البعيدة، لضمان وصول الرسالة الدعوية إلى جميع فئات المجتمع، مع التركيز على الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء المستقبل.



شارك في القوافل عدد من القيادات الدينية البارزة، على رأسهم فضيلة الشيخ محمود الشيمي، مدير مديرية أوقاف الفيوم، وفضيلة الشيخ يحيى محمد، مدير الدعوة، إلى جانب عدد من الأئمة المتميزين علميًا ودعويًا. وتضمنت الفعاليات ندوة بعنوان "تحصين الشباب ضد التيارات المنحرفة مسؤوليتنا جميعًا".

خلال اللقاء، أكّد العلماء أن الشباب يمثلون ربيع الحياة ومرحلة النضج والبناء، داعين إلى ضرورة استثمار هذه المرحلة في ما ينفع النفس والمجتمع. واستشهدوا بقول النبي محمد (صلى الله عليه وسلم): "اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك..."، مشددين على أهمية التصدي للأفكار المتطرفة التي تحاول تشويه صورة الإسلام السمح.



تناولت الندوة تحذيرات من الفكر المتطرف الذي يسعى لتشويه صورة الإسلام وإثارة الفتن. ودعا العلماء الشباب إلى الحذر من هذه الأفكار الهدامة، مؤكدين أن الإسلام دين رحمة وسلام يدعو إلى الأمن والتعايش بين جميع البشر. كما أشاروا إلى أن الدفاع عن الوطن والحفاظ على استقراره واجب ديني وأخلاقي لكل من يفهم تعاليم الدين فهمًا صحيحًا.

حظيت المبادرة بتقدير واسع من الحضور الذين أشادوا بدور وزارة الأوقاف في تعزيز القيم الدينية والأخلاقية بالمجتمع. وطالبوا باستمرار تنظيم هذه القوافل الدعوية التي تسهم في نشر الوعي وتعزيز الوحدة الوطنية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا لهذه الرسائل البناءة.

تُعد هذه القوافل خطوة جديدة في مسيرة وزارة الأوقاف لتحقيق رسالتها السامية، وإرساء دعائم مجتمع متماسك ومتسامح يسوده الأمن والسلام.