بدءًا من 1 يناير.. تطبيق المرحلة الثانية لتحويل رواتب العمالة المنزلية عبر قنوات «مساند»

السعودية
بوابة الفجر

أعلنت منصة خدمات العمالة المنزلية في السعودية «مساند»، أنه بدءًا من 1 يناير 2025، سيتم تطبيق المرحلة الثانية من المراحل الإلزامية لتحويل رواتب العمالة المنزلية عبر القنوات الرسمية المعتمدة من «مساند»، لمن لديهم أكثر من أربعة عمال منزليين.

وأوضح «مساند» عبر منصة «X»، أن القرار يهدف للحفاظ على حقوق الأطراف في العلاقة التعاقدية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق القرار انطلقت في يوليو 2024، واقتصرت على العمالة الجديدة القادمة إلى المملكة لأول مرة، فيما تبدأ المرحلة الثانية المُشار إليها بدءًا من غدٍ الأربعاء.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة في يوليو 2025، وتطبق على أصحاب العمل الذين لديهم ثلاثة عمال منزليين فأكثر، فيما تبدأ المرحلة الرابعة بتاريخ أكتوبر 2025 وتطبق على أصحاب العمل الذين لديهم عاملان منزليان فأكثر.

ويتم تطبيق المرحلة الخامسة (الأخيرة) من قرار تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر القنوات الرسمية المعتمدة من «مساند» في يناير 2026، التي ستشمل جميع العمالة المنزلية.

 

العمالة المنزلية في السعودية المرحلة الخامسة
Elfagr.org

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