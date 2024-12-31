العالم الإسلامي: ندين بأشد العبارات اقتحام مستوطنين باحات المسجد الأقصى

السعودية
بوابة الفجر

أعربت رابطة العالَم الإسلامي عن خالص العزاء، وصادق المواساة، لجمهورية كوريا وعموم شعبها، ولذوي الضحايا خصوصًا، إثر حادثة تحطُّم طائرة رُكَّاب في مطار موان الدولي جنوب غرب البلاد.

وأكدت تضامُنها الكامل مع جمهورية كوريا وشعبها الصديق في هذا المُصاب المؤلم.
ودانَتْ رابطة العالم الإسلامي - بأشدّ العبارات - جريمة اقتحام مستوطِنين باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

‏وفي بيان للرابطة، ندَّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى بهذه الممارسات الإجرامية تجاه المقدّسات الإسلامية، التي تمثِّل استفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاكًا صارخًا لكلّ القِيم والأعراف الدينيّة والإنسانيّة.

 

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