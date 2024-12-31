بين الدراما والسينما والمسرح.. دنيا سمير غانم تعيش حالة من النشاط الفني في 2025

حالة من النشاط الفني تعيشها الفنانة دنيا سمير غانم، حيث تستعد لتقديم أكثر من عمل جديد متنوع ما بين السينما والدراما والمسرح، حيث تستعد دنيا لـ 3 أعمال جديدة في عام 2025.

وتستعد دنيا سمير غانم لانطلاق عروض مسرحيتها الجديدة مكسرة الدنيا، المقرر انطلاقها يوم 3 يناير المقبل وتستمر حتى 7 يناير المقبل، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الجاري، وستشهد المسرحية إقبالًا كبيرًا، حيث نفذت تذاكر أيام عروضها الأولى بعد ساعات على طرحها.

تفاصيل مسرحية مكسرة الدنيا

والمسرحية تدور أحداثها في إطار كوميدي، تقدم خلالها دنيا شخصية حلويات قائدة فريق السيرك القديم في المدينة البسيطة، وتواجه تحدي في حياتها إما أن تحقق نجاحًا غير مسبوق في عرضها الأخير أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري على أرض السيرك.

بـ “عايشة الدور” دنيا سمير غانم تشارك في الماراثون الرمضاني

أما على سياق الدراما تستعد دنيا سمير غانم لتقديم أحدث أعمالها في موسم دراما رمضان المقبل 2025 بمسلسلها الجديد عايشة الدور، وتتعاون خلاله مع المنتج محمد أحمد السبكي بعد النجاح الكبير لهما سويًا في مسلسل جت سليمة برمضان 2023.

مسلسل عايشة الدور مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، تعيش دنيا خلاله قصة حب وتدخل في العديد من المغامرات، وتواصل الشركة المنتجة للعمل الترشيح والتعاقد مع النجوم المشاركين في البطولة، وهو من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

فيلم دنيا سمير غانم الجديد

أيضًا تنتظر دنيا سمير غانم عرض فيلمها الجديد روكي الغلابة في موسم أفلام الصيف المقبل، والفيلم يدور في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

روكي الغلابة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس، والفيلم من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.