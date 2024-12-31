مسام: نجحنا في انتزاع 48،705 ألغام في عام 2024

السعودية
بوابة الفجر

أعلن مدير عام مشروع «مسام» لنزع الألغام - اليمن أسامة القصيبي اليوم الثلاثاء نجاح الفرق الهندسية للمشروع خلال العام 2024 بانتزاع 48،705 ألغام وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، من مختلف أرجاء اليمن، ليرتفع إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع في يونيو 2018 حتى ديسمبر 2024، إلى 476،432 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وأوضح في بيان أصدره المكتب الإعلامي لمشروع «مسام» لنزع الألغام - اليمن، أن مساحة الأراضي التي تم تطهيرها خلال العام 2024 بلغت 10،107،967 (م2)، ليصل بذلك إجمالي مساحة الأراضي المطهرة 63،378،671 (م2) ‏منذ انطلاق المشروع وحتى ديسمبر 2024، مبينًا أن عدد الألغام المضادة للأفراد التي تم نزعها في العام 2024 بلغ 227 لغمًا ليرتفع الإجمالي منذ بداية المشروع إلى 6690 من الألغام المضادة للأفراد، بينما عدد الألغام المضادة للدبابات التي تم نزعها في 2024 بلغ 2868 لغمًا ليرتفع الإجمالي منذ بداية المشروع إلى 145،815 من الألغام المضادة للدبابات.

 

وأشار البيان إلى أن مجموع الذخائر غير المنفجرة التي تم نزعها في العام 2024 بلغ 45،387 ليرتفع الإجمالي منذ بداية المشروع إلى 315،747 من الذخائر غير المنفجرة، بينما عدد العبوات الناسفة التي تم نزعها خلال العام 2024 بلغ 223 عبوة ليرتفع الإجمالي منذ بداية المشروع إلى 8180 من العبوات الناسفة.

ويواصل مشروع «مسام» لنزع الألغام - اليمن، عمله في الأراضي اليمنية للعام السابع على التوالي، لنزع وتدمير الألغام وتدريب وبناء القدرات اليمنية في هذا المجال، لاستكمال تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي تهدد حياة المدنيين.

وقال القصيبي، إن «مسام» قدم تضحيات لا محدودة من أجل استعادة اليمن أمنه، شملت هذه التضحيات شهداء من أسرة «مسام» من خيرة رجالات وخبرات هذا المشروع الذي يسخر طاقاته الميدانية والتقنية والإعلامية من أجل هذا الهدف النبيل، ولن يدخر أي جهد في سبيل عودة اليمن خاليًا تمامًا من علب الموت المتفجرة.

 

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