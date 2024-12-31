منتخب البحرين يطيح بالكويت ويصعد إلى نهائي كأس خليجي 26

الفجر الرياضي
منتخب البحرين
منتخب البحرين

أطاح منتخب البحرين بنظيره الكويتي من الدور قبل النهائي للنسخة 26 لمسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، والمقامة حاليًا بالكويت.

نتيجة مواجهة الكويت والبحرين في كأس الخليج العربي

وحقق المنتخب البحريني فوزا مثيرا على نظيره الكويتي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب جابر الأحمد الدولي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الخليج العربي.

أحرز الأحمر البحريني، هدف الفوز بالمواجهة عن طريق المتألق محمد مرهون في الدقيقة 75 من زمن المباراة، بعد صناعة متقنة من زميله أمين بن عدي.

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وأشهر الروماني أستيفان كوفاكس حكم اللقاء، البطاقة في وجه مهدي عبدالجبار مهاجم منتخب البحرين في الدقيقة 51.

وبتلك النتيجة، يصعد منتخب البحرين إلى نهائي كأس خليجي 26، ليواجه نظيره منتخب عمان والذي حقق انتصارا اليوم على السعودية بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر، أن يقام نهائي كأس الخليج العربي، بين البحرين وعمان، يوم السبت القادم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين.

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