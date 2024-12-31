اتهم الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اللاعب الكولومبي جون دوران مهاجم أستون فيلا بسوء السلوك بسبب رد فعله على طرده أمام نيوكاسل يونايتد في مباراة أقيمت يوم الخميس الماضي.

جون دوران مهاجم أستون فيلا مهدد بعقوبة مشددة بعد اتهامه بسوء السلوك

وتلقى دوران /21 عاما/ بطاقة حمراء مباشرة بعد أن اتهم بدهس مدافع نيوكاسل فابيان شير خلال الشوط الأول من المباراة التي انتهت بخسارة أستون فيلا بنتيجة صفر / 3.

ولم ينجح أستون فيلا في الاستئناف ضد القرار، ويبقى أمام دوران مهلة للرد تنتهي يوم الجمعة المقبل.

وقال الاتحاد الانجليزي لكرة القدم في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع إكس "مهاجم أستون فيلا تصرف بطريقة غير لائقة في الدقيقة 32 من المباراة بعد طرده".

واحتج جون دوران بشدة على قرار طرده وركل زجاجة مياه بقوة وهو يغادر أرض الملعب.

من جانبه، بدا أوناي إيمري مدرب أستون فيلا مستاء من قرار طرد اللاعب قائلا "لقد اعتذر جون دوران للاعب المنافس، وأعتقد أنه لم يقصد ركله".

وأكد إيمري "بالتأكيد سنطعن ضد هذا القرار، وأتمنى ألا يتعرض لاعبنا للإيقاف ثلاث مباريات، لأنها ستكون عقوبة كبيرة جدا".

وغاب دوران عن التعادل 2 / 2 مع برايتون أمس الاثنين، وسيمتد غيابه عن مواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وويستهام يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، ويبقى حاليا مهددا بعقوبة أكبر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن غياب دوران يشكل ضربة كبيرة لأستون فيلا بعدما سجل 12 هدفا هذا الموسم وبات ركيزة أساسية لدى أوناي إيمري.