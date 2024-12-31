أهالي بنها يحتفلون بليلة رأس السنة

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احتفالات المواطنين
احتفالات المواطنين

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، تجمع المئات من المواطنين احتفالا بليلة الكريسماس، واستقبال العام الجديد 2025، وسط أجواء احتفالية.

وتصدرت ملابس بابا نويل وشجرة كريسماس الأجواء، إذ تجمع العديد من المواطنين بمختلف الأعمار للاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة حولها، وأقيم حفلا كبير، على أنغام الموسيقى، والعروض الترفيهية بمسرح العرائس، بينما ارتدى أعضاء الفرقة الراقصة ملابس بابا نويل، والشخصيات الكرتونية المرتبطة بالاحتفالات.

وتفاعل المواطنون مع الأغاني، وتبادلوا التهاني والصور السيلفي، وسط أكبر شجرة كريسماس في بنها، استغرق صنعها وتركيبها 3 أشهر، إذ تعد الأبرز في الاحتفالات التي شهدت العاصمة اليوم، وتبادل الأطفال والشباب مشاركة فقرة العرائس الراقصة والأغاني.

وقال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية إن احتفالات رأس السنة تسير بشكل طبيعي مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى واستمرار حالة الطوارئ طوال الاحتفالات رأس السنة وتشديد الإجراءات الأمنية حول المتنزهات وأماكن الاحتفالات.

وأضاف "عطية" أنه جرى رفع درجة الاستعدادات القصوى وتأمين المنشآت ودور العبادة تزامنا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة وتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع غرفة الطوارئ والعمليات بالمحافظة بشكل فوري.


وأشار المحافظ إلى إنه وجه بالتنسيق مع الأمن والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة وتيسير الحركة المرورية والتنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة تواجد النوبتجيات خلال فترة الأعياد ولزيادة عدد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات، والتنسيق مع جميع مديري الإدارات الخدمية بالمدن والأحياء لرفع درجة الاستعداد القصوى خلال أعياد رأس السنة للعمل على حل أي مشاكل طارئة.

احتفالات رأس السنة

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