فرنسا وبولندا وألمانيا تعتزم إلغاء الدخول دون تأشيرة لجوازات السفر الدبلوماسية الجورجية

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بوابة الفجر



ذكرت وزارة الخارجية البولندية أن دول "مثلث فايمار" (بولندا وألمانيا وفرنسا) ستلغي الدخول دون تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجورجية.
وأوضحت في بيان: "نحن ننفذ قرار الاتحاد الأوروبي بإلغاء نظام الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الجورجية".

كما أشارت إلى أنها ستنظر في "تدابير إضافية على مستوى الاتحاد الأوروبي والمستوى الوطني فيما يتعلق بجورجيا". موضحة أن "هذا الموقف ناتج عن التغيرات السياسية الأخيرة التي حدثت في جورجيا".

وأضاف البيان: "نحن، وزراء خارجية مثلث فايمار، نشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة السياسية التي حدثت في جورجيا بعد الانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر وبعد قرار حزب الحلم الجورجي تجميد عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

هذا وأكد رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه، في وقت سابق، أن المشاكل السياسية الداخلية في البلاد بدأت بعد رفض طلبات الغرب بفتح جبهة ثانية ضد روسيا.

كما صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الغرب يدفع بجورجيا نحو عدم الاستقرار فيما تسعى سلطات البلاد لانتهاج سياسة سيادية بناء على المصالح الوطنية

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