بالصور.. فرقة رضا للفنون الشعبية تتألق على مسرح البالون

الفجر الفني
نوستالجيا ٨٠ ٩٠
"نوستالجيا ٨٠ ٩٠"

 

 

انطلقت منذ قليل أولى فقرات حفل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تحت إشراف رئيسه الفنان تامر عبد المنعم، حيث قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية مجموعة من العروض المميزة التابعة للقطاع.

 

وتضمن الحفل استعراضا جديدا لفرقة رضا للفنون الشعبية، وعرض "نوستالجيا ٨٠ ٩٠".

"نوستالجيا ٨٠ ٩٠"


حيث أقيم الحفل تحت رعاية وزير الثقافة، الدكتور أحمد هنو، وأخرجه الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، وضمن استراتيجية قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

يهدف هذا الحفل إلى إبراز التراث الفني المصري الغني وتقديمه للجمهور برؤية حديثة وجذابة تلائم كافة الفئات العمرية، ويعكس اختيار فرقتي رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية الدور الرائد الذي تلعبانه في تاريخ الفن المصري، وقدرتهما على المزج بين أصالة التراث وروح العصر في عروض استثنائية تخطف الأنظار.


ويذكر أن الفصل الثاني من  الحفل يحيي الفنان الكبير مصطفى قمر ويقدم مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه المحببة لدى الجمهور.

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