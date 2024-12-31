خطاب شولتس بمناسبة رأس السنة الجديدة يثير غضبا في ألمانيا

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بوابة الفجر

تسبب خطاب المستشار الألماني أولاف شولتس بمناسبة رأس السنة الجديدة في ردود فعل غاضبة على نطاق واسع من طرف مستخدمي منصة "إكس".

وتحدث شولتس في خطابه عن "الأوقات الصعبة" التي تمر بها ألمانيا، وأشار إلى أن الشعب الألماني، رغم كل شيء، "يقف صفا واحدا".


وعبر أحد المستخدمين هوفي هود، عن غضبه قائلا: "أنا أفهم الألمان الذين يقولون إن شولتس وصمة عار على ألمانيا". فيما كتب مستم آخر: "من الجيد أنك ستغادر قريبا.. لقد انتهيت".


وقال ولفين موزارت بسخط: "لا أحد يحترم الرجل الذي يحتقر شعبه كثيرا". كما كتب مستخم أخر: "أنا لست مهتما بخطابك".


ووصف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، في وقت سابق، المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه "سخيف" وقال مرة أخرى إنه سيخسر الانتخابات العامة في بلاده

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