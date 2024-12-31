وزير الأوقاف يهنئ "السيسي" بحلول شهر رجب المبارك والعام الجديد

أخبار مصر
عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رجب من التقويم الهجري المبارك، وبالعام الميلادي الجديد ٢٠٢٥، راجيًا أن يكون الشهر الكريم فاتحةً للخير والرضا من الله عز وجل، وأن يكون العام الميلادي الجديد بابًا للخير والتوفيق علىه وعلى مصرنا الحبيبة.

وتوجّه الوزير، بالدعاء إلى الله -عز وجل- أن يجعل رجب الفردَ والعام الجديد استمرارًا لجهود النماء والاستقرار في ربوع مصر، وأن يكتب فيهما أجمل التوفيق وأعظمه لكل المصريين في سبيل خدمة الوطن ورفعته.

كما أعرب الوزير، عن خالص رجائه أن يكون انتصاف العام الهجري وحلول العام الميلادي الجديد مبشرات بذيوع الأمن والسلام في العالم أجمع، وأن تسعد فيهما كل الشعوب المحبة للسلام بحياة هانئة وعيش رغيد؛ وأن تسود فيهما روح المحبة والتعاون والسلام بين الشعوب، وأن تظل مصر -قيادة وشعبًا- واحة للسلام والأمان والتنمية.

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