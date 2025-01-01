اليوم.. انعقاد مجلس الحديث الـ23 لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الحسين

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مجلس الحديث بمسجد
مجلس الحديث بمسجد الإمام الحسيني

ينعقد اليوم الأربعاء، مجلس الحديث الثالث والعشرين، لقراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر الشريف، منهم: الأستاذ الدكتور محمد نصر اللبان، أستاذ الحديث وعلومه؛ والأستاذ الدكتور أحمد نبوي مخلوف، أستاذ الحديث وعلومه المساعد؛ والأستاذ الدكتور أحمد رزق دروي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث، عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف الازهر الشريف الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية السنة النبوية الشريفة الدكتور محمد نصر بجامعة الأزهر جامعة الأزهر الشريف صحيح البخاري للشئون الإسلامية مسجد الإمام الحسين من علماء الحديث
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