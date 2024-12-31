حصل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم نادي ريال مدريد، على جائزة أفضل لاعب أيبيرو أمريكي لعام 2024، في احتفال رسمي أقيم أمس الاثنين في مدينة الفالديبيباس الرياضية، بحضور ميجيل أنخيل أوليفر رئيس وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، ونجم الميرنجي السابق روبرتو كارلوس، الذي سبق له الفوز بالجائزة عام 1998.

فينيسيوس جونيور يتوج بجائزة أفضل لاعب "أيبيرو أمريكي" لعام 2024

من جانبه، أشاد ميجيل أنخيل أوليفر بأداء فينيسيوس، مشيرًا إلى مساهماته الكبيرة مع ريال مدريد خلال العام، سواء من خلال الأهداف الحاسمة أو التمريرات المؤثرة في بطولات مثل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وقال أوليفر: "فينيسيوس، مثل روبرتو كارلوس، نجاحاتك الفردية والجماعية تضعك بين أعظم اللاعبين في تاريخ ريال مدريد. أنت البرازيلي السابع الذي يحمل هذه الجائزة، وتستحقها بفضل موهبتك وتصميمك".

فيما عبّر فينيسيوس عن سعادته بالفوز بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته، قائلًا: "أنا سعيد جدًا بالفوز بهذه الجائزة مرة أخرى. هذا التقدير لم يكن ليتحقق دون زملائي في الفريق، الذين ساهموا في كل لحظة نجاح. آمل أن أواصل تحقيق الجوائز، وأتطلع للعام الجديد بحماس كبير لتحقيق المزيد".

بعد تسلّمه الجائزة، انضم فينيسيوس إلى تدريبات فريق ريال مدريد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، الذي فتح أبوابه لأكثر من 5000 مشجع لمتابعة تدريبات الفريق مباشرة في أجواء احتفالية بمناسبة أعياد الميلاد.

ويمثل هذا التكريم إضافة إلى سجل فينيسيوس الحافل بالإنجازات، حيث يُعتبر أحد أبرز نجوم الفريق تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي. وتأتي الجائزة بعد موسم مليء بالنجاحات الجماعية والفردية، أبرزها الفوز بجائزة ذا بيست من فيفا.

جائزة "إفي"، التي تُمنح منذ عقود، تُعد من أبرز الجوائز التي تحتفي باللاعبين من أصول "أيبيرو-أمريكية"، بانضمامه إلى قائمة الفائزين، يؤكد فينيسيوس مكانته كواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم الحديثة.