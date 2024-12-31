احتفالات الكريسماس في جرين بلازا بالإسكندرية تجمع المئات في أجواء مبهجة

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بوابة الفجر

شهدت منطقة جرين بلازا بالإسكندرية مساء اليوم تجمعًا كبيرًا لمئات المواطنين من مختلف الأعمار والفئات للاحتفال بأجواء عيد الميلاد المجيد وليلة رأس السنة الجديدة.

وامتلأت الساحة بالأشجار المضيئة والزينة الملونة التي أضفت على المكان بهجة خاصة، بينما تزين معظم الحضور بألوان الأحمر والأخضر في مشهد يعكس روح الاحتفال والمحبة.

ورصدت عدسة "الفجر" خلال بث مباشر مظاهر الفرحة والتآلف التي جمعت بين الجميع من مسلمين ومسيحيين في أجواء احتفالية مليئة بالود والتسامح.

وخلال حديث مع "الفجر"، عبرت إحدى السيدات عن أمنياتها للعام الجديد قائلة: "أتمنى النجاح والتوفيق لأولادي" بينما أعرب طفل صغير عن رغبته في أن يعم الأمن والسلام والسعادة على الجميع، فيما تمنى شاب آخر الزواج من الفتاة التي يحبها.

تجسد هذه الاحتفالات، التي جمعت الكبار والصغار في جو عائلي ودافئ، أسمى معاني الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري، لتظل الإسكندرية دائمًا رمزًا للفرحة والتعايش المشترك.

 

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وحدة الوطن والتسامح مسلمين ومسيحيين ليلة رأس السنة مئات المواطنين ليلة رأس للعام الجديد كريسماس

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