4.27 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالربع الثالث

السعودية
علم السعودية - أرشيفية
علم السعودية - أرشيفية

أظهرت نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر أن قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغت 16 مليار ريال (4.26 مليار دولار) بالربع الثالث من العام 2024، مقابل 21.1 مليار ريال (5.63 مليار دولار) بالربع الثالث من العام الماضي، وذلك حسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء للربع الثالث من عام 2024 الصادر أمس.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة مع قيمته في الربع الثاني من العام ذاته والبالغة 11.7 مليار ريال (3.12 مليار دولار).

وأشارت «الإحصاء» إلى أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغت 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) بالربع الثالث من عام 2024، مسجلة انخفاضًا نسبته 20.4% عن قيمتها في الربع المماثل من العام الماضي البالغة 22.6 مليار ريال (6.03 مليار دولار).

كما انخفضت على أساس ربعي بنحو 7.2%، حيث بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الاقتصاد السعودي 19.4 مليار ريال (5.17 مليار دولار) في الربع الثاني من 2024.

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