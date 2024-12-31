وزير الشباب والرياضة: منتخب مصر كان يستحق الوصول لكأس العالم قطر 2022

الفجر الرياضي
منتخب مصر
منتخب مصر

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بكل تأكيد حزنت لعدم وصول منتخب مصر الأول لكأس العالم قطر 2022 وكنا قريبين من تحقيق ذلك.

وزير الشباب والرياضة: منتخب مصر كان يستحق الوصول لكأس العالم قطر 2022

وتابع أشرف صبحي في تصريحاته لقناة المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "حزنت بسبب خسارتنا في مباراة السنغال وعدم وصولنا لكأس العالم رغم الظروف الصعبة ونمتلك منتخب مجتهد ولكن الحلم لم يتحقق".

وأكمل:" لما نيجي نقول إعداد اللاعب وعارفين إنه بطل عالم ومصنف ولا يحصل على ميدالية في الأولمبياد مثل علي الصاوي في طوكيو وهو مصنف أول عالم في كاراتيه ولكن لظروف المنافسة لم يحقق الميدالية هذا يحزنني ولكن سرعان ما عادت الفرحة بعدها بتحقيق الميداليات من جيانا فاروق وفريال أشرف".

الاتحاد السكندري: توقعنا سيناريو الغندور بسبب بيانات الزمالك.. والطرد جعلنا في حالة ضعف

الاتحاد السكندري: كنا نستحق ركلتي جزاء أمام الزمالك.. والحكم قتل اللقاء

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "في باريس كانت هناك حملة من السوشيال ميديا على أولادنا من بعض الأشخاص، عملنا تأهيل نفسي كبير جدًا وحصل بعدها العديد من أبطالنا على ميداليات وأعداد كبيرة نافست على الميداليات وتحول الحزن الكبير إلى فرحة كبيرة في النهاية".

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام المصري في الكونفدرالية والقناة الناقلة

تفاصيل موقف مصابي الزمالك وموعد عودتهم للملاعب
Elfagr.org

الأكثر قراءة

نائب رئيس الأبيض: ديون الزمالك الأسوأ في عام 2024 ونسعى لحل الأزمات.. والسوبر الأفريقي الفرحة الأهم

إلهام عبد البديع تختتم عام 2024 بلحظات رومانسية مفعمة بالحب على نغمات "انت أعظم إنجازاتي"

نجم الأأحمر السابق: بقاء كولر فى الأهلي مرهون بالنتائج وعلي معلول "كوالتي" مختلف عن عطية الله

موعد تحري الهلال.. غرة شهر رجب في معظم دول العالم الإسلامي

ضبط حاصلة على بكالوريوس اقتصاد تنتحل صفة طبية جلدية بسوهاج

عضو إدارة الأهلي: حققنا نجاحات كبيرة في 2024 وهناك أخطاء تحتاج لتحسينها.. وتنتظرنا مهام صعبة في 2025

عضو مجلس إدارة الأهلي: تمنيت فوز زيزو بأفضل لاعب في إفريقيا لهذا السبب

أحمد موسى مهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: "شايل حِمل ثقيل أوي" (فيديو)