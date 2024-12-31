قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بكل تأكيد حزنت لعدم وصول منتخب مصر الأول لكأس العالم قطر 2022 وكنا قريبين من تحقيق ذلك.

وزير الشباب والرياضة: منتخب مصر كان يستحق الوصول لكأس العالم قطر 2022

وتابع أشرف صبحي في تصريحاته لقناة المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "حزنت بسبب خسارتنا في مباراة السنغال وعدم وصولنا لكأس العالم رغم الظروف الصعبة ونمتلك منتخب مجتهد ولكن الحلم لم يتحقق".

وأكمل:" لما نيجي نقول إعداد اللاعب وعارفين إنه بطل عالم ومصنف ولا يحصل على ميدالية في الأولمبياد مثل علي الصاوي في طوكيو وهو مصنف أول عالم في كاراتيه ولكن لظروف المنافسة لم يحقق الميدالية هذا يحزنني ولكن سرعان ما عادت الفرحة بعدها بتحقيق الميداليات من جيانا فاروق وفريال أشرف".

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "في باريس كانت هناك حملة من السوشيال ميديا على أولادنا من بعض الأشخاص، عملنا تأهيل نفسي كبير جدًا وحصل بعدها العديد من أبطالنا على ميداليات وأعداد كبيرة نافست على الميداليات وتحول الحزن الكبير إلى فرحة كبيرة في النهاية".