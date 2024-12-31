جنون رأس السنة.. إطلاق ألعاب نارية على متطوع إسعاف في برلين

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بوابة الفجر



تعرض عامل إسعاف في وسط برلين لإطلاق الألعاب النارية عليه، وذلك قبيل احتفالات ليلة رأس السنة في العاصمة الألمانية التي تشتهر بتسببها في العديد من الإصابات المرتبطة بالألعاب النارية.

وذكرت الشرطة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن متطوعا في خدمة الإسعاف أصيب في الحادث الذي وقع مساء الاثنين.

ووفقا للشرطة، كانت سيارة الإسعاف في مهمة طبية طارئة في موقف سيارات تجاري مساء الاثنين عندما أطلق أشخاص مجهولون الألعاب النارية تجاهها.

وتم خلال الليلة في العاصمة، احتجاز أكثر من 50 شخصا مؤقتا، وتسجيل ما يقارب 30 مخالفة إدارية وتهم جنائية تتعلق بانتهاك قوانين استخدام الألعاب النارية، وفقا للشرطة.

ومن المتوقع أن يتواجد نحو 4 آلاف ضابط شرطة في شوارع برلين خلال ليلة رأس السنة لمنع العنف والهجمات على خدمات الطوارئ

احتفالات ليلة راس السنة إطلاق الألعاب النارية أكثر من 50 شخص الهجمات التواصل الاجتماعي
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