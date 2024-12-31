وزير الشباب والرياضة: حزنت لخسارة الأهلي أمام باتشوكا ولكن الفريق قدم مباراة كبيرة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه حزين لخسارة النادي الأهلي في مباراته أمام فريق باتشوكا المكسيكي في بطولة كأس التحدي التي أقيمت في قطر.

وزير الشباب والرياضة: حزنت لخسارة الأهلي أمام باتشوكا ولكن الفريق قدم مباراة كبيرة

وتابع الدكتور أشرف صبحي في تصريحاته لقناة المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" شعرت بحزن كبير جدًا بخسارة النادي الأهلي من باتشوكا، كوزير رياضة مصري لا أريد أن يكون أي أحد أفضل من أي مصري بكل تأكيد".

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وأضاف:" كل إنجاز أو تطوير بيحدث من أي مصري أو نادي مصري اتباهى به بكل تأكيد وهذا ما نهدف له من تطويرالمنشآت الرياضية لمساعدة الجميع على تحقيق الإنجازات".

وأكمل:" في مصر نمتلك أكبر الأندية مثل الأهلي والزمالك وهناك أندية أخرى أظهرت تطور كبير خلال الفترة الأخيرة".

واستطرد:" كنت في مباراة الأهلي وباتشوكا بجوار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والمهندس هاني أبوريدة ووزير الرياضة القطري، وطوال المباراة النادي الأهلي كان مسيطر على الكرة وكان هناك حمل بدني عالي جدًا على الفريق وقاموا بجمهود كبير".

وأردف: "ركلات الترجيح بها توفيق ولا توفيق وقلت للكابتن محمود الخطيب أن لا يحزن وهذا قدر وكنت أتمنى أن يصل النادي الأهلي للمباراة النهائية لتمثيل مصر في نهائي كأس الإنتركونتيننتال وكنت أنوي العودة من حفل الاتحاد الافريقي في المغرب إلى قطر لحضور المباراة النهائية في حالة وصول النادي الأهلي لها".

واختتم وزير الشباب والرياضة:" الرياضة عودتنا إن مع نهاية كل بطولة يتم إغلاق صفحتها ونبدأ في النظر فيما هو قادم للتجهيز له بشكل مثالي".

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