محافظ القليوبية يتفقد الكنائس لتهنئة المسيحيين بحلول رأس السنة الميلادية

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لعدد من الكنائس بمدينتي طوخ وبنها وذلك لتقديم التهنئة للمسيحيين بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية، للتأكد من جاهزية مجالس المدن من حيث النظافة ورفع الإشغالات في محيط الكنائس لاستقبال الاخوة المسيحيين في أجواء مليئة بالأمن والأمان.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال النظافة والتجميل المحيطة بالكنائس الشهيد مارجرجس بطوخ وماريوحنا والسيدة العذراء ببنها، حيث أكد على أهمية توفير بيئة نظيفة وصحية للمصلين. كما وجه بتكثيف أعمال النظافة بشكل دوري خلال فترة الاحتفالات.

وحرص المحافظ على توجيه الشكر لرجال الشرطة برئاسة اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية لتأمين الكنائس وتطبيق كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية الكنائس والمصلين.

كما قام المحافظ بالتنسيق مع قيادات الكنسية بالاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم، مؤكدًا على أهمية التعاون بين كافة الأجهزة المعنية لتوفير احتفالات آمنة وميسرة.

وخلال الجولة، قدم المحافظ التهنئة للقيادات الكنسية ولجميع الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، متمنيًا لهم عامًا جديدًا مليئًا بالخير والبركات.

وأكد المهندس أيمن عطية خلال الجولة على حرص الدولة المصرية على حماية كافة أبنائها، مشيرًا إلى أن الاحتفال برأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد هو احتفال لكل المصريين.

كما شدد على أهمية التسامح والتعايش السلمي بين كافة الأديان، مؤكدًا أن هذا هو السبيل لبناء مجتمع قوي ومتماسك.

كما اكد المحافظ على اهتمامه بتوفير كافة السبل التي تضمن للمواطنين الاحتفال بأعيادهم الدينية في أمان وسلام. كما تعكس عمق التلاحم ووحدة النسيج الوطني بين المسلمين والأقباط في مصر.

جولة محافظ القليوبية

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