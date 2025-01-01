فرقة رضا للفنون الشعبية وفقرات الساحر تضيء مسرح البالون (صور)

الفجر الفني
فرقة رضا للفنون الشعبية
فرقة رضا للفنون الشعبية

 

 

انطلقت ثاني فقرات حفل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تحت إشراف رئيسه الفنان تامر عبد المنعم، حيث قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية مجموعة من العروض المميزة التابعة للقطاع.

 

وتضمن الحفل استعراضا جديدا لفرقة رضا للفنون الشعبية وجاء العرض احتفالًا بالكريسماس، وجاءت فقرة الساحر لتضئ مسرح البالون وتخطف أنظار الجمهور.

فقرات الساحر تضيء مسرح البالون 

 

كما يشتعل مسرح البالون حاليا بحفل مميز واستعرض من تصميم محمد قذافي بالأتفاق مع الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.


حيث أقيم الحفل تحت رعاية وزير الثقافة، الدكتور أحمد هنو، وأخرجه الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، وضمن استراتيجية قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

يهدف هذا الحفل إلى إبراز التراث الفني المصري الغني وتقديمه للجمهور برؤية حديثة وجذابة تلائم كافة الفئات العمرية، ويعكس اختيار فرقتي رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية الدور الرائد الذي تلعبانه في تاريخ الفن المصري، وقدرتهما على المزج بين أصالة التراث وروح العصر في عروض استثنائية تخطف الأنظار.


ويذكر أن الفصل الثالث من  الحفل يحيي الفنان الكبير مصطفى قمر ويقدم مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه المحببة لدى الجمهور.

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