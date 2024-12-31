الأمم المتحدة: الهجمات الإسرائيلية دفعت النظام الصحي في غزة إلى حافة الانهيار

عربي ودولي
بوابة الفجر



قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المفوضية أن الغارات الإسرائيلية أدت إلى "وصول النظام الصحي في القطاع إلى حافة الانهيار التام، مما كان له تأثير كارثي على حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية والطبية".

ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل في الهجمات على مستشفيات غزة.

وأضاف: "كما لو أن القصف المستمر والوضع الإنساني المأساوي في غزة ليسا كافيين، فقد أصبح المكان، الذي يجب أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان في الواقع، فخا للموت".

وتابع تورك: "حماية المستشفيات أثناء الحرب أمر بالغ الأهمية ويجب احترامه من قبل جميع الأطراف، في كل الأوقات".

وغطى التقرير الفترة من أكتوبر 2023، بعد الهجمات التي شنتها حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر والتي أشعلت النزاع في غزة، وحتى يونيو 2024.

وخلال هذه الفترة، تم استهداف 27 مستشفى و12 منشأة طبية أخرى في 136 هجوما، مما أسفر عن "خسائر كبيرة في الأرواح بين الأطباء والممرضين والمساعدين الطبيين والمدنيين الآخرين". كما ذكرت المفوضية.

وحذرت الوكالة الأممية من أن "الاستهداف المتعمد للمستشفيات" يمكن أن يشكل جريمة حرب، بينما قد تكون الهجمات المنظمة "جرائم ضد الإنسانية".

وقد بررت إسرائيل مرارا العمليات ضد المستشفيات -بما في ذلك الهجوم على مستشفى كمال عدوان الأسبوع الماضي- بالزعم أن حماس استخدمت المنشآت لأغراض عسكرية.

ومع ذلك، ذكر التقرير أن "المعلومات المتاحة حتى الآن لا تكفي لتوثيق هذه الادعاءات، التي ظلت غامضة وعامة، وفي بعض الحالات تبدو متناقضة مع المعلومات المتاحة علنا

ادعاءات استهداف الأمم المتحدة الهجمات الاسرائيلية الرعاية الصحية الغارات الاسرائيلية

الأكثر قراءة

نائب رئيس الأبيض: ديون الزمالك الأسوأ في عام 2024 ونسعى لحل الأزمات.. والسوبر الأفريقي الفرحة الأهم

إلهام عبد البديع تختتم عام 2024 بلحظات رومانسية مفعمة بالحب على نغمات "انت أعظم إنجازاتي"

نجم الأأحمر السابق: بقاء كولر فى الأهلي مرهون بالنتائج وعلي معلول "كوالتي" مختلف عن عطية الله

موعد تحري الهلال.. غرة شهر رجب في معظم دول العالم الإسلامي

ضبط حاصلة على بكالوريوس اقتصاد تنتحل صفة طبية جلدية بسوهاج

عضو إدارة الأهلي: حققنا نجاحات كبيرة في 2024 وهناك أخطاء تحتاج لتحسينها.. وتنتظرنا مهام صعبة في 2025

عضو مجلس إدارة الأهلي: تمنيت فوز زيزو بأفضل لاعب في إفريقيا لهذا السبب

أحمد موسى مهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: "شايل حِمل ثقيل أوي" (فيديو)