بادرة إنسانية مميزة.. مسرح البالون يحتفل بالكريسماس

يقام اليوم حفل للفنان مصطفي قمر في مسرح البالون وذلك احتفالا برأس السنة وبداية عام جديد 2025.

وفي لفته إنسانية مميزة قام إحدي القائمين علي الحفل بإرتداء ملابس "بابا نويل" وتوزيع الحلوي علي الحضور.

ويشتعل مسرح البالون حاليا بحفل مميز واستعرض من تصميم محمد قذافي بالأتفاق مع الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

حيث أقيم الحفل تحت رعاية وزير الثقافة، الدكتور أحمد هنو، وأخرجه الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، وضمن استراتيجية قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

يهدف هذا الحفل إلى إبراز التراث الفني المصري الغني وتقديمه للجمهور برؤية حديثة وجذابة تلائم كافة الفئات العمرية، ويعكس اختيار فرقتي رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية الدور الرائد الذي تلعبانه في تاريخ الفن المصري، وقدرتهما على المزج بين أصالة التراث وروح العصر في عروض استثنائية تخطف الأنظار.