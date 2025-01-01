محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمدينة طوخ

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمدينة طوخ لحل مشاكل المواطنين.

وخلال اللقاء قام المحافظ بالتنسيق مع رئيس جامعة بنها لتوفير فرصة عمل مناسبة لطالبة متفوقة من ذوي الإعاقة السمعية، وذلك تقديرًا لمجهوداتها وتميزها.

كما جرى توفير فرصة عمل أخرى لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة تتناسب مع إعاقته، مما يعكس اهتمام المحافظة بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع وتوفير فرص متساوية لهم.

واستجابة لشكوى مواطنة جرى التنسيق مع مركز شرطة كفر شكر لتنفيذ حكم قضائي لصالح مواطنة تعرضت للتعدي هي وبنتها، وذلك من خلال قسم تنفيذ الأحكام، كما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استرجاع حقها.

و بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية وأعضاء مجلس النواب، جرى اتخاذ خطوات لسداد دين أرملة تعاني من ظروف مادية صعبة ولديها أطفال مرضى، وذلك لتجنب حبسها كما جرى التنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير شقق سكنية لمواطنين لا يملكون مسكنًا، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

واستجابة لشكوى مواطن، أمر المحافظ بفحص أوراق ورشة نجارة مزعجة تقع في منطقة سكنية، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين كما جرى مخاطبة وزارة الزراعة ووزارة التموين لإعادة الدعم التمويني والحيازة الزراعية لمواطن قام بإزالة تعدٍ على أرض زراعية على نفقته الخاصة.

كما جرى مخاطبة هيئة المساحة لسرعة صرف التعويضات لمواطن تعرضت أرضه للنزع لصالح طريق المنصورة، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على النزع دون الحصول على التعويض.

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم، مشيرا إلى أن اللقاءات الجماهيرية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالمواطن وتلبية احتياجاته.

كما شدد المحافظ على أن المحافظة ستواصل جهودها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة مؤكدا أن اللقاء الجماهيري يعكس حرص محافظة القليوبية على خدمة المواطنين وحل مشاكلهم.

لقاء المواطنين

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