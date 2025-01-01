مباريات الزمالك في يناير " 8" مواجهات في مختلف البطولات

يبحث الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم بنادي الزمالك عن المبارايات القادمة في شهر يناير المقبل على الصعيد المحلي والإفريقي في موسم 2025

يكشف إليكم موقع الفجر الرياضي في السطور عن مباريات الزمالك خلال شهر يناير المقبل 2025

يتضمن يناير المقبل 8 مواجهات قوية للفارس الأبيض في ثلاثة بطولات " الدوري المصري، كأس مصر، الكونفدرالية الإفريقية"

مباريات الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

يبدأ الفارس الأبيض مشواره في يناير أمام المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم 5 يناير في تمام الساعة السادسة مساءً

ويواجه الفارس الأبيض نظيره فريق بلاك بولز الموزمبيقي يوم الأحد الموافق 12 يناير في تمام الساعة السادسة مساءً

ويختتم الأبيض دور المجموعات أمام نظيره فريق إنييمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 19 يناير

مباريات الزمالك في كأس مصر

يواجه الفارس الأبيض نظيره فريق أبوقير للأسمدة في دور ال32 في كأس مصر يوم الخميس الموافق 9 يناير

مباريات الزمالك في الدوري المصري

يواجه الفارس الأبيض نظيره فريق حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري المصري الممتاز يوم 16 يناير في تمام الساعة الرابعة عصرًا

يخوض اللقاء الثاني في شهر يناير في مسابقة الدوري أمام مودرن سبورت يوم الخميس الموافق 23 يناير في تمام الساعة السابعة مساءً

يختتم الفارس الأبيض اخر مبارياته يوم 27 يناير أمام فريق الجونه ضمن منافسات الجولة التاسعة بمسابقة الدوري المصري

يتصدر الفارس الأبيض جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة وعلى الجانب الآخر ترتيب مجموعته في الكونفدرالية الإفريقية برصيد 7 نقاط