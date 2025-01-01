مباريات الزمالك في يناير " 8" مواجهات في مختلف البطولات

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

يبحث الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم بنادي الزمالك عن المبارايات  القادمة في شهر يناير المقبل على الصعيد المحلي والإفريقي في موسم 2025

يكشف إليكم موقع الفجر الرياضي في السطور عن مباريات الزمالك خلال شهر يناير المقبل 2025

يتضمن يناير المقبل 8 مواجهات قوية للفارس الأبيض في ثلاثة بطولات " الدوري المصري، كأس مصر، الكونفدرالية الإفريقية"

مباريات الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

يبدأ الفارس الأبيض مشواره في يناير أمام المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم 5  يناير في تمام الساعة السادسة مساءً

ويواجه الفارس الأبيض نظيره فريق بلاك بولز الموزمبيقي يوم الأحد الموافق 12 يناير في تمام الساعة السادسة مساءً

ويختتم الأبيض دور المجموعات أمام نظيره فريق إنييمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 19 يناير

مباريات الزمالك في كأس مصر

يواجه الفارس الأبيض نظيره فريق أبوقير للأسمدة في دور ال32 في كأس مصر يوم الخميس الموافق 9 يناير

txt

جدول مباريات الأهلي القادمة في شهر يناير 2025

txt

وزير الشباب والرياضة: حزنت لخسارة الأهلي أمام باتشوكا ولكن الفريق قدم مباراة كبيرة

مباريات الزمالك في الدوري المصري

يواجه الفارس الأبيض نظيره فريق حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري المصري الممتاز يوم 16 يناير في تمام الساعة الرابعة عصرًا

يخوض اللقاء الثاني في شهر يناير في مسابقة الدوري أمام مودرن سبورت يوم  الخميس الموافق 23 يناير في تمام الساعة السابعة مساءً

يختتم الفارس الأبيض اخر مبارياته يوم 27 يناير أمام فريق الجونه ضمن منافسات الجولة التاسعة بمسابقة الدوري المصري

يتصدر الفارس الأبيض جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة وعلى الجانب الآخر ترتيب مجموعته في الكونفدرالية الإفريقية برصيد 7 نقاط

الزمالك مباريات الزمالك لكونفدرالية الافريقية كاس مصر الدوري المصري
Elfagr.org

الأكثر قراءة

نائب رئيس الأبيض: ديون الزمالك الأسوأ في عام 2024 ونسعى لحل الأزمات.. والسوبر الأفريقي الفرحة الأهم

إلهام عبد البديع تختتم عام 2024 بلحظات رومانسية مفعمة بالحب على نغمات "انت أعظم إنجازاتي"

نجم الأأحمر السابق: بقاء كولر فى الأهلي مرهون بالنتائج وعلي معلول "كوالتي" مختلف عن عطية الله

موعد تحري الهلال.. غرة شهر رجب في معظم دول العالم الإسلامي

ضبط حاصلة على بكالوريوس اقتصاد تنتحل صفة طبية جلدية بسوهاج

عضو إدارة الأهلي: حققنا نجاحات كبيرة في 2024 وهناك أخطاء تحتاج لتحسينها.. وتنتظرنا مهام صعبة في 2025

عضو مجلس إدارة الأهلي: تمنيت فوز زيزو بأفضل لاعب في إفريقيا لهذا السبب

أحمد موسى مهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: "شايل حِمل ثقيل أوي" (فيديو)