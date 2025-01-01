بالصور.. مصطفى قمر يشعل مسرح البالون
أشعل المطرب مصطفى قمر الأجواء في حفله الغنائي، الذي يقام على مسرح البالون، وذلك بالاتفاق مع الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.
وقدم مصطفى قمر مجموعة من أغانيه التي يحبها الجمهور منها: "منايا، السود عيونو، جت تصالحني، أصحاب أنا وانت ولا، شنكلوه، بسلم عليك، شنكلوه"، وغيرها من الاغاني وهذا تقليد جديد ضمن خطة البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية المعتمدة من قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.
كما شهد الحفل استعراضًا مميزًا قدمته الفرقة القومية للفنون الشعبية وفرقة رضا للفنون الشعبية، حيث تم تقديم عرض جديد بعنوان "خان الخليلي"، من ألحان الموسيقار علي إسماعيل، وهو عرض يتم تصميمه وتقديمه لأول مرة.
حيث أقيم الحفل تحت رعاية وزير الثقافة، الدكتور أحمد هنو، وأخرجه الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، وضمن استراتيجية قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.
يهدف هذا الحفل إلى إبراز التراث الفني المصري الغني وتقديمه للجمهور برؤية حديثة وجذابة تلائم كافة الفئات العمرية، ويعكس اختيار فرقتي رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية الدور الرائد الذي تلعبانه في تاريخ الفن المصري، وقدرتهما على المزج بين أصالة التراث وروح العصر في عروض استثنائية تخطف الأنظار.
آخر أعمال مصطفى قمر
والجدير بالذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر، أغنية "صناعة مصرية"، والأغنية من كلمات وألحان محد قاسم، توزيع وسام عبدالمنعم، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.
حيث تم تصوير أغنية "صناعة مصرية" في الأسكندرية مسقط رأس مصطفى قمر، بالتحديد في منطقة المكس.
كلمات أغنية "صناعة مصرية" لمصطفى قمر
لما بيتمختر يتمختر
الهزة تزيد
ييجي 100 ريختر
وأما بيتحرك
بيحرك
في قلوب الناس
وأما بيتدلع بيولع
اهرب احسن
كان غيرك اجدع
دي عينيه الحلوين
تخطف تخطف
احمينا يارب.. يارب الطف
مش ممكن مانبصش بصة ده الغالي الحلو العسلية
وبيعدل كده بإيديه القصة حقه ده صناعة مصرية
وأما بيتزربن يتزربن
يا خرابي عليه
عصبي يجنن
ولا اما يهدي ويعدي ويقول للأرض مفيش قدي
ما هو زيه جميل
مفيش اثنين
مع أن كتير فيه بنات حلوين
ده في حتة لوحده متربع ويهل علينا
شمس بتطلع
مش ممكن مانبصش بصه ده الغالي الحلو العسلية
وبيعدل كده بإيديه القصة حقه ده صناعة مصرية