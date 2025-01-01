بالصور.. مصطفى قمر يشعل مسرح البالون

أشعل المطرب مصطفى قمر الأجواء في حفله الغنائي، الذي يقام على مسرح البالون، وذلك بالاتفاق مع الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.



وقدم مصطفى قمر مجموعة من أغانيه التي يحبها الجمهور منها: "منايا، السود عيونو، جت تصالحني، أصحاب أنا وانت ولا، شنكلوه، بسلم عليك، شنكلوه"، وغيرها من الاغاني وهذا تقليد جديد ضمن خطة البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية المعتمدة من قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.





مصطفى قمر يتألق على مسرح البالون

مصطفى قمر يشعل الأجواء بمسرح البالون

كما شهد الحفل استعراضًا مميزًا قدمته الفرقة القومية للفنون الشعبية وفرقة رضا للفنون الشعبية، حيث تم تقديم عرض جديد بعنوان "خان الخليلي"، من ألحان الموسيقار علي إسماعيل، وهو عرض يتم تصميمه وتقديمه لأول مرة.

المبدع مصطفى قمر

حيث أقيم الحفل تحت رعاية وزير الثقافة، الدكتور أحمد هنو، وأخرجه الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، وضمن استراتيجية قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

يهدف هذا الحفل إلى إبراز التراث الفني المصري الغني وتقديمه للجمهور برؤية حديثة وجذابة تلائم كافة الفئات العمرية، ويعكس اختيار فرقتي رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية الدور الرائد الذي تلعبانه في تاريخ الفن المصري، وقدرتهما على المزج بين أصالة التراث وروح العصر في عروض استثنائية تخطف الأنظار.

آخر أعمال مصطفى قمر

والجدير بالذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر، أغنية "صناعة مصرية"، والأغنية من كلمات وألحان محد قاسم، توزيع وسام عبدالمنعم، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.



حيث تم تصوير أغنية "صناعة مصرية" في الأسكندرية مسقط رأس مصطفى قمر، بالتحديد في منطقة المكس.



كلمات أغنية "صناعة مصرية" لمصطفى قمر

لما بيتمختر يتمختر

الهزة تزيد

ييجي 100 ريختر

وأما بيتحرك

بيحرك

في قلوب الناس

وأما بيتدلع بيولع

اهرب احسن

كان غيرك اجدع

دي عينيه الحلوين

تخطف تخطف

احمينا يارب.. يارب الطف

مش ممكن مانبصش بصة ده الغالي الحلو العسلية

وبيعدل كده بإيديه القصة حقه ده صناعة مصرية

وأما بيتزربن يتزربن

يا خرابي عليه

عصبي يجنن

ولا اما يهدي ويعدي ويقول للأرض مفيش قدي

ما هو زيه جميل

مفيش اثنين

مع أن كتير فيه بنات حلوين

ده في حتة لوحده متربع ويهل علينا

شمس بتطلع

مش ممكن مانبصش بصه ده الغالي الحلو العسلية

وبيعدل كده بإيديه القصة حقه ده صناعة مصرية