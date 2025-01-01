وزير الشباب والرياضة: نستعد لتنظيم الألعاب الافريقية في 2027 وكلمة فخامة الرئيس كان لها تأثير كبير في تنظيم الأحداث الكبرى

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب والرياضة طورت أكثر من 5000 مركز شباب وملاعب وحمامات سباحة في الريف والقرى.

وزير الشباب والرياضة: نستعد لتنظيم الألعاب الافريقية في 2027

وتابع الدكتور أشرف صبحي في تصريحاته لقناة المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" تحول الحلم من مشاهدة الملاعب وحمامات السباحة في التلفاز إلى واقع ملموس في القرى والريف".

وأضاف:" في الوقت الحالي نجهز لدورة الألعاب الافريقية التي نستضيفها في 2027 مع الاتحاد الافريقي السياسي صاحب الحقوق واتحاد اللجان الأولمبية الافريقية واتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا"، والتي ستكون في المدينة الأولمبية الجديدة في العاصمة الإدارية".

وأكمل:" نجهز أيضًا لمشاركة أبطالنا في بطولات العالم وعدد من البطولات الخارجية بجانب عدد من الملفات الهامة".

واستطرد:" يجب أن نبرز ما نمتلكه بشكل ايجابي ونزرع الأمل لذاتنا، نسينا في الرياضة المصرية جملة "الألعاب الشهيدة" والتي كانت تطلق على الألعاب الفردية".

وأردف:" لا يوجد منشأ رياضي في مصر ليس أفضل من المنشآت اللي نراها في الخارج ونظمنا 440 بطولة عالم وبطولة افريقيه في مصر ووضعنا نموذج جديد منذ كأس الأمم الافريقية 2019 حتى الأن".

وأشار:" استضفنا بطولة عربية في الصالة المغطاه لستاد القاهرة في وقت سابق وبعدها سيادة الرئيس قال لي أن الشكل لم يكن كما يجب أن يكون ومهما كان حجم الحدث عندما يُقام في مصريجب أن يكون بحجم إسم مصر، وكان هذا تكليف وتوجيه كبير جدًا ووضعنا من بعدها نظام وطريقة عمل بين الوزارة والاتحادات لتنظيم الأحداث وأختلف الشكل من بعدها تمامًا".

واختتم:" أصبحنا نمتلك عدد كبير جدًا من المصريين المتواجدين على رأس الاتحادات الدولية بعدما كان الموضوع مقتصرعلى الدكتور حسن مصطفى، الأن هناك القائم برئاسة اتحاد السلاح مصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث مصري وعضو المكتب التنفيذي وعضو الاتحاد الدولي للجمباز مصري وغيرهم الكثيرين".