بالصور.. مصطفى قمر يتألق في حفل رأس السنة بحضور نجوم المجتمع ويتفاعل مع جمهوره
أحيا النجم مصطفى قمر أولى حفلاته برأس السنة في مسرح البالون بالعجوزة، وسط حضور نجوم المجتمع و المشاهير.
حيث وصل مصطفى قمر إلى المسرح، وقام بغناء باقة رائعة من أجمل أغانيه التى نالت إعجاب الحضور، ومنها "منايا، السود عيونو، جت تصالحني، أصحاب أنا وانت ولا، شنكلوه، بسلم عليك"، وسط أجواء من الفرح والرقص بين الجمهور، حيث تفاعل مع جمهوره وأشاد الجميع بالحفل.
آخر أعمال مصطفى قمر
والجدير بالذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر، أغنية "صناعة مصرية"، والأغنية من كلمات وألحان محد قاسم، توزيع وسام عبدالمنعم، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.
حيث تم تصوير أغنية "صناعة مصرية" في الأسكندرية مسقط رأس مصطفى قمر، بالتحديد في منطقة المكس.
كلمات أغنية "صناعة مصرية" لمصطفى قمر
لما بيتمختر يتمختر
الهزة تزيد
ييجي 100 ريختر
وأما بيتحرك
بيحرك
في قلوب الناس
وأما بيتدلع بيولع
اهرب احسن
كان غيرك اجدع
دي عينيه الحلوين
تخطف تخطف
احمينا يارب.. يارب الطف
مش ممكن مانبصش بصة ده الغالي الحلو العسلية
وبيعدل كده بإيديه القصة حقه ده صناعة مصرية
وأما بيتزربن يتزربن
يا خرابي عليه
عصبي يجنن
ولا اما يهدي ويعدي ويقول للأرض مفيش قدي
ما هو زيه جميل
مفيش اثنين
مع أن كتير فيه بنات حلوين
ده في حتة لوحده متربع ويهل علينا
شمس بتطلع
مش ممكن مانبصش بصه ده الغالي الحلو العسلية
وبيعدل كده بإيديه القصة حقه ده صناعة مصرية