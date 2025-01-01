بالصور.. مصطفى قمر يتألق في حفل رأس السنة بحضور نجوم المجتمع ويتفاعل مع جمهوره

الفجر الفني
الفنان مصطفى قمر
الفنان مصطفى قمر

 


أحيا النجم مصطفى قمر أولى حفلاته برأس السنة في مسرح البالون بالعجوزة، وسط حضور نجوم المجتمع و المشاهير.

 

حيث وصل مصطفى قمر إلى المسرح، وقام بغناء باقة رائعة من أجمل أغانيه التى نالت إعجاب الحضور، ومنها "منايا، السود عيونو، جت تصالحني، أصحاب أنا وانت ولا، شنكلوه، بسلم عليك"، وسط أجواء من الفرح والرقص بين الجمهور، حيث تفاعل مع جمهوره وأشاد الجميع بالحفل.

مصطفى قمر يتفاعل مع جمهوره

آخر أعمال مصطفى قمر

والجدير بالذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر، أغنية "صناعة مصرية"، والأغنية من كلمات وألحان محد قاسم، توزيع وسام عبدالمنعم، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.


حيث تم تصوير أغنية "صناعة مصرية" في الأسكندرية مسقط رأس مصطفى قمر، بالتحديد في منطقة المكس.


كلمات أغنية "صناعة مصرية" لمصطفى قمر

لما بيتمختر يتمختر

الهزة تزيد

ييجي 100 ريختر

وأما بيتحرك

بيحرك

في قلوب الناس

وأما بيتدلع بيولع

اهرب احسن

كان غيرك اجدع

دي عينيه الحلوين

تخطف تخطف

احمينا يارب.. يارب الطف

مش ممكن مانبصش بصة ده الغالي الحلو العسلية

وبيعدل كده بإيديه القصة حقه ده صناعة مصرية

وأما بيتزربن يتزربن

يا خرابي عليه

عصبي يجنن

ولا اما يهدي ويعدي ويقول للأرض مفيش قدي

ما هو زيه جميل

مفيش اثنين

مع أن كتير فيه بنات حلوين

ده في حتة لوحده متربع ويهل علينا

شمس بتطلع

مش ممكن مانبصش بصه ده الغالي الحلو العسلية

وبيعدل كده بإيديه القصة حقه ده صناعة مصرية

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