عضو إدارة الأهلي: حققنا نجاحات كبيرة في 2024 وهناك أخطاء تحتاج لتحسينها.. وتنتظرنا مهام صعبة في 2025

قال محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن عام 2024 كان مليئًا بالأحداث المفرحه للنادي الأهلي وجماهيره وإنه فخور كونه عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

عضو إدارة الأهلي: حققنا نجاحات كبيرة في 2024

وتابع الغزاوي في تصريحاته لقناة المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "الحمدلله أهم حاجة في 2024 بالنسبة لي شخصيًا حاسس إنني لم أبخل بأي مجهود في جزئيتين، الجزئية الأولى وهي العائلة والجزئية الثانية النادي الأهلي وجمعيته العمومية وجماهيره".

وأضاف:" عملنا في مجلس إدارة النادي الأهلي لتحقيق امنيات أعضاء النادي والجماهير لجعلهم دائمًا فخورين بناديهم وأتمنى أن يكون عام 2024 حققنا خلاله أكبر قدر من طموح جمهورنا وأعضاء النادي وفي نفس الوقت أكيد هناك أخطاء وجزئيات نحتاج أن نحسنها".

واختتم: "تنتظرنا مهام أصعب في 2025 بكل تأكيد خاصًة وأننا سنشارك في كأس العالم للأندية بشكلها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية".