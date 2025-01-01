مصرع خمسينى أسفل عجلات قطار (القاهره-اسوان) بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

لقى عامل مصرعة فى العقد الخامس من العمر، يبلغ من العمر 57 عامًا ومقيم دائرة العسيرات، أثناء عبوره من مكان غير معد للعبور اصطدم به القطار مما أدى إلى وفاتة.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العسيرات يفيد بورود محضرًا قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد سوهاج بأنه أثناء مرور القطار [ القاهره - أسوان ] دائرة مركز العسيرات، غير مقرر وقوفه بها تلاحظ، عبور أحد الأشخاص شريط السكة الحديدمن مكان غير معد لعبور المشاه وتم إطلاق آلة التنبيه ولم يستجيب وصار دهسه وتوفـي إلي رحمة مولاه وبالفحص تبين أن الجثة للمدعو " عبد الوهاب. ا. ف" 57 سنه عامل ومقيم دائرة المركز - وتم نقلها لمشرحة مستشفي العسيرات المركزي.

أفاد كل من:- 
شقيق المتوفي المدعو "خلف" سن 67 عامل، نجل المتوفي  "أبو الفضل" 20 سنه عامل  ومقيمان بذات الناحية بمضمون ما سبق، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج مصرع حادث مديرية أمن سوهاج

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