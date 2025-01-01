لسوء حالته النفسية طالب يتخلص من حياته بقرص حفظ الغلال بدار السلام بسوهاج

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

لقى طالب مصرعه فى العقد الثانى من العمر يبلغ 18 عامًا طالب، ومقيم دائرة دار السلام، بحالة تسمم، اثر تناولة قرص لحفظ الغلال، لمرورة بحالة نفسية سيئة.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغ من مستشفى دار السلام المركزى، بوصول المدعو " عبد المجيد. ا.ا " 18 طالب إلى مستشفي دار السلام المركزي مصابًا " حالة تسمم " [ إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال ] ومقيم بمركز دار السلام وتوفي أثناء تقديم الإسعافات اللازمة.
 
أفاد والده سن 51 مزارع ومقيم بذات الناحية، أثناء تواجد نجله المذكور بالمنزل تناول " قرص لحفظ الغلال " لمروره بحاله نفسية سيئة مما أدي لإصابته ووفاته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج مصرع طالب مديرية أمن سوهاج

مواد متعلقة

بسبب إصلاح.. ثلاجة حريق بمحل صيانة أجهزة كهربائية بقسم ثان سوهاج

العنايه الإلهية تنقذ أربعيني من الموت بعد سقوطه من قطار

مصرع طفل 9 سنوات ببئر صرف صحي بمركز جهينة بسوهاج

مصرع صيدلى وإصابة 3 أشخاص بحادث انقلاب سياره بطريق الصحراوي الغربي بسوهاج

محافظ سوهاج يفتتح ميدان العروبة بعد التطوير والتجديد

بسبب البرد..أصابة عامل بحروق بالجسم سبب موقد بلدى فى منزل بسوهاج

أصابة طالب برش خرطوش سبب خلافات مالية شمال سوهاج

مصرع صيدلانية أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد سوهاج

الأكثر قراءة

نائب رئيس الأبيض: ديون الزمالك الأسوأ في عام 2024 ونسعى لحل الأزمات.. والسوبر الأفريقي الفرحة الأهم

إلهام عبد البديع تختتم عام 2024 بلحظات رومانسية مفعمة بالحب على نغمات "انت أعظم إنجازاتي"

نجم الأأحمر السابق: بقاء كولر فى الأهلي مرهون بالنتائج وعلي معلول "كوالتي" مختلف عن عطية الله

موعد تحري الهلال.. غرة شهر رجب في معظم دول العالم الإسلامي

ضبط حاصلة على بكالوريوس اقتصاد تنتحل صفة طبية جلدية بسوهاج

عضو إدارة الأهلي: حققنا نجاحات كبيرة في 2024 وهناك أخطاء تحتاج لتحسينها.. وتنتظرنا مهام صعبة في 2025

عضو مجلس إدارة الأهلي: تمنيت فوز زيزو بأفضل لاعب في إفريقيا لهذا السبب

أحمد موسى مهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: "شايل حِمل ثقيل أوي" (فيديو)