لسوء حالته النفسية طالب يتخلص من حياته بقرص حفظ الغلال بدار السلام بسوهاج

لقى طالب مصرعه فى العقد الثانى من العمر يبلغ 18 عامًا طالب، ومقيم دائرة دار السلام، بحالة تسمم، اثر تناولة قرص لحفظ الغلال، لمرورة بحالة نفسية سيئة.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغ من مستشفى دار السلام المركزى، بوصول المدعو " عبد المجيد. ا.ا " 18 طالب إلى مستشفي دار السلام المركزي مصابًا " حالة تسمم " [ إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال ] ومقيم بمركز دار السلام وتوفي أثناء تقديم الإسعافات اللازمة.



أفاد والده سن 51 مزارع ومقيم بذات الناحية، أثناء تواجد نجله المذكور بالمنزل تناول " قرص لحفظ الغلال " لمروره بحاله نفسية سيئة مما أدي لإصابته ووفاته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.