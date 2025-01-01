مصرع عامل زراعى فى حادث سيارة ميكروباص بسوهاج

لقى عامل مصرعة فى العقد الثالث من العمر يبلغ 37 عاما، ومقيم دائرة العسيرات، أنه أثناء عبورة الشارع اصطدمت به سياره ميكروباص، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى وفاته.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العسيرات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث سير، بالطريق الزراعى الغربى دائره المركز، ووجود حالة وفاة، أنه أثناء سير السيارة ميكروباص، قيادة المدعو "محمد. ا.ع" 25 سنه سائق ومقيم مركز جرجا إختلت عجلة القياده بيده وإصطدم، بالمدعو "حازم. م.ع" 37 سنه عامل زراعي ومقيم دائرة المركز مما أدي لوفاته، وتم نقل الجثة لمستشفي المنشاه المركزي.

أفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه أثناء سيره فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته، أفاد شقيق المتوفي المدعو "عبد الحفيظ " 38 سنه عامل ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق وإتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفي الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.