أصابة 2 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى الغربى بمركز البلينا بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

شهد الطريق الزراعى الغربى بمركز البلينا حادث سير تصادم سيارتين ربع نقل وملاكى، مما أدى لوجود إصابات بين الطرفين.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة البلينا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بالطريق الزراعى الغربى دائره المركز، نتج عنه إصابات من الطرفين.

طرفـي الحادث:-  
السيارة ربع نقل  قياة المدعو " علي. ا.ع" 34 سنه عامل ومقيم دائرة المركز  ، السيارة ملاكي " قيادة المدعو "محمد.ش. ح" 43 سنه سائق ومقيم مركز البلينا  ، وقع الحادث نتيجة إصطدام المركبتين، نجم عن الحادث إصابة مستقلي السيارة الثانية كل من:- 
المدعو "محمد.ع. ه" 63 سنه ومقيم دائرة المركز " كدمات رضيه بالركبة اليسري والرسخ الأيمن "، المدعو "رمزي. ج.ا "سن 42 عامل ومقيم دائرة المركز جروح قطعية بالجبهه والأذن اليسري " وتم نقلهما لمستشفي البلينا المركزي وأجريت لهما الإسعافات اللازمة وصرح لهما بالخروج، أفاد قائدي السيارتين والمصابين بمضمون ما سبق.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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