ضبط حاصلة على بكالوريوس اقتصاد تنتحل صفة طبية جلدية بسوهاج

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن نجاح فريق من تفتيش العلاج الحر تحت إشراف الدكتور محمد سعد مدير إدارة العلاج الحر وعضوية كلا من الدكتور محمد فقير، الدكتور هيثم رأفت، الدكتور أندرو عاطف، الدكتور مينا طلعت والدكتوره شرين عبدالسميع مفتشي العلاج الحر وبالتعاون مع مباحث التموين والرقابة التجارية وهيئة الدواء المصرية من ضبط سيده تدعي" ه. ب. أ " حاصلة على بكالوريوس اقتصاد ومحل إقامتها القاهرة وتنتحل صفة طبية جلدية وتدير مركز للتجميل بقلب محافظة سوهاج.

وأوضح دويدار إنه تم ضبط الطبية المزيفة وهي تمارس مهنة الطب دون وجه حق أو مؤهلات تؤهلها لذلك مما يعد خطرًا داهم علي صحة المواطنين مدعية ان المركز المزيف يقوم بإجراء علاج وتجميل البشرة وتساقط الشعر وأعمال التجميل المتطورة كما ان الطبيبة المزيفة تقوم بكتابة أدوية للمرضي بأسعار مرتفعة للغاية.

اشار الدكتور محمد سعد مدير إدارة العلاج الحر إنه تم ضبط دفتر الروشتات وأجهزة الديرمابن وبلازماج وميزوثيرابي وبعض الكريمات والزيوت الخاصة بالتجميل وعلي الفور تم اتخاذ اللازم وتحرير المحاظر وتوالت النيابة التحقيق.

جدير بالذكر أن هذه الحالة هي الثانية لضبط منتحلي الصفة خلال هذا الأسبوع لصحة سوهاج