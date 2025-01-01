نائب رئيس الأبيض: ديون الزمالك الأسوأ في عام 2024 ونسعى لحل الأزمات.. والسوبر الأفريقي الفرحة الأهم

تحدث هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك على أهمية المرحلة المقبلة، وأكبر التحديات التي ستواجه القلعة البيضاء خلال عام 2025.

وقال هشام نصر في تصريحاته لقناة المحور مع الإعلامي خالد الغندور: أتمنى أن يكون وضع الزمالك في أفضل حال ونجد حلول للمشاكل الكبيرة الموجودة بنادي الزمالك ونحقق طموحات الجماهير بالتتويج بالبطولات.

وأضاف: ديون نادي الزمالك اسوأ شئ واجهناه في عام 2024، لكننا نسعى للتخلص من كل المشاكل الموجودة ثم نبني طموح أكبر.

وتابع: الفرحة الأكبر لنا في نادي الزمالك خلال عام 2024 كانت بعد التتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

وبسؤاله عن عام 2024 على المستوى الشخصي قال: عائلتي زملكاوية خالصة ونجلي الأكبر كان لاعبا لكرة اليد ولكن الإصابات عطلت مسيرته، أما إبني الأصغر يسير بشكل جيد ويلعب مع منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2008، أما إبنتي ستنجب لنا أول حفيد زملكاوي في عام 2025 بإذن الله.