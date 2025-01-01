قال خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق، إن أداء الأهلي أمام إنبي غير مقنع وطريقة إنبي الدفاعية صعبت الأمور على الأهلي.

كولر يتحجج بالصفقات بسبب سوء إدارته للمباريات

وتابع خالد جاد الله خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "كولر لم يتعامل بذكاء فى مباراة الأهلي وإنبي".

وأضاف:" تغييرات كولر فى مباراة الأهلي وإنبي كانت خاطئة، ولاعبو الأهلي لم يكونوا فى مستواهم أمام إنبي".

وأكمل:" لماذا لم يتحدث كولر عن الصفقات بعد الفوز على شباب بلوذداد، كولر يتحجج بالصفقات بسبب سوء إدارته لمباريات الأهلي".

واستطرد:" ما سبب عدم الدفع بأشرف داري فى مباراة الأهلي وإنبي، كولر لم يكن موفقا فى مباراة الأهلي وإنبي ولا يجيد التعامل مع تغيرات المباراة".

واختتم خالد جادالله:" محمد إسماعيل نجح فى حصد نقطة مهمة من الأهلي".