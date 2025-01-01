كولر يتحجج بالصفقات بسبب سوء إدارته لمباريات الأهلي

الفجر الرياضي
مارسيل كولر
مارسيل كولر

قال خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق، إن أداء الأهلي أمام إنبي غير مقنع وطريقة إنبي الدفاعية صعبت الأمور على الأهلي.

كولر يتحجج بالصفقات بسبب سوء إدارته للمباريات

وتابع خالد جاد الله خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "كولر لم يتعامل بذكاء فى مباراة الأهلي وإنبي".

وأضاف:" تغييرات كولر فى مباراة الأهلي وإنبي كانت خاطئة، ولاعبو الأهلي لم يكونوا فى مستواهم أمام إنبي".

txt

عضو إدارة الأهلي: حققنا نجاحات كبيرة في 2024 وهناك أخطاء تحتاج لتحسينها.. وتنتظرنا مهام صعبة في 2025

txt

عضو مجلس إدارة الأهلي: تمنيت فوز زيزو بأفضل لاعب في إفريقيا لهذا السبب

وأكمل:" لماذا لم يتحدث كولر عن الصفقات بعد الفوز على شباب بلوذداد، كولر يتحجج بالصفقات بسبب سوء إدارته لمباريات الأهلي".

واستطرد:" ما سبب عدم الدفع بأشرف داري فى مباراة الأهلي وإنبي، كولر لم يكن موفقا فى مباراة الأهلي وإنبي ولا يجيد التعامل مع تغيرات المباراة".

واختتم خالد جادالله:" محمد إسماعيل نجح فى حصد نقطة مهمة من الأهلي".

كولر الأهلي إدارة الأهلي إنبي خالد جاد الله

مواد متعلقة

أحمد الجندي: أحلم بتحقيق ميدالية جديدة في لوس أنجلوس وسأكون الأسعد حال تحقيق أخي الميدالية الذهبية

وزير الشباب والرياضة: منتخب مصر كان يستحق الوصول لكأس العالم قطر 2022

الأكثر قراءة

عاجل.. ليفربول يرد على عرض ريال مدريد الأول لضم ارنولد

بعد حلول العام الجديد.. خبر سار لعشاق برشلونة

صرف معاشات يناير 2025 في فروع بنك ناصر الاجتماعي: تسهيلات جديدة لصرف المعاشات

مبابي: سأصنع التاريخ مع ريال مدريد

بنفيكا يرفض عرض يوفنتوس لإعارة أنطونيو سيلفا

روني يعلن رحيله عن تدريب بليموث أراجيل

أسعار الذهب اليوم 1 يناير 2025: ثبات الأسعار محليًا وعالميًا

بدرية طلبة ترد بقوة على ياسمين عز: يوعدك بثعلب يهبرك