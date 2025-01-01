عمرو الشاذلي يعلن عن تعاونه مع تامر عاشور في ألبومه الجديد عبر إنستجرام

الفجر الفني
عمرو الشاذلي
عمرو الشاذلي

 

أعلن الملحن الشاب عمرو الشاذلي عن تعاونه الفني مع النجم تامر عاشور في ألبومه القادم، وذلك من خلال منشور على حسابه الرسمي بمنصة إنستجرام. وكشف الشاذلي أن الألبوم الجديد سيتضمن أربعة أعمال من ألحانه، معربًا عن حماسه لردود فعل الجمهور عند صدور الألبوم.

وكتب الشاذلي في منشوره: "مش بعرف أنام متعملهاش حكاية... حبك رزق.. الله يجنن". 

وأضاف: "4 أعمال من ألحاني في ألبوم الفنان الكبير تامرعاشور هتسمعوهم الأيام الجاية إن شاء الله".

 

لاقى المنشور تفاعلاً واسعًا من جمهور النجم تامر عاشور ومحبي عمرو الشاذلي، الذين أعربوا عن حماسهم لسماع الألبوم الجديد واستكشاف هذه الألحان المميزة. وأشاد الكثيرون بالتعاون الذي يجمع بين عاشور، المعروف بحساسيته الفنية وصوته العذب، والشاذلي الذي يُعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في مجال التلحين.

يُذكر أن تامر عاشور يحظى بجماهيرية واسعة بفضل أعماله التي تمزج بين الكلمة الراقية واللحن المؤثر، بينما استطاع عمرو الشاذلي أن يثبت نفسه كملحن مبدع من خلال العديد من النجاحات السابقة. 

يأتي هذا التعاون ليؤكد أن الألبوم القادم سيحمل الكثير من المفاجآت لمحبي الموسيقى العربية.

 

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