الشاعر أحمد المالكي يكشف عن أحدث أعماله مع تامر عاشور ويشعل حماس الجمهور

كشف الشاعر الغنائي أحمد المالكي عن تفاصيل جديدة حول تعاونه الفني مع النجم تامر عاشور، وذلك عبر منشور مثير نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"استهل المالكي منشوره بتهنئة جمهوره بمناسبة العام الجديد قائلاً: "Happy new year "، ثم أعلن بحماس عن إطلاق أغنيتين جديدتين قريبًا جدًا من ألبوم تامر عاشور المنتظر.

الأغنية الأولى تحمل عنوان "حبيبي القديم"، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمدي، وتوزيع أحمد أمين. أما الأغنية الثانية فتأتي بعنوان "الدنيا"، وهي أيضًا من كلمات أحمد المالكي، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وقد كتب المالكي في منشوره: "Very Soon Tamer Ashour | تامر عاشور"، مرفقًا أسماء الأغنيتين وفريق العمل المشارك في كتابتهما، مما أثار تفاعلًا كبيرًا من محبي النجم تامر عاشور والمتابعين الذين ينتظرون بشغف سماع الأغاني الجديدة.

تعاون المالكي مع عاشور ليس جديدًا؛ فقد قدما معًا في السابق العديد من الأغاني الناجحة التي لاقت إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء. ويبدو أن الأغنيتين الجديدتين تحملان مزيجًا مميزًا من الكلمات العاطفية والألحان العميقة التي يعشقها جمهور تامر عاشور.

وقد علق العديد من المتابعين على المنشور، معبرين عن حماسهم الكبير لسماع الأعمال الجديدة، حيث أشار البعض إلى أن هذا التعاون سيضيف نجاحًا جديدًا لمسيرة كلا الفنانين. كما هنأوا أحمد المالكي على استمراره في تقديم كلمات مميزة تتماشى مع مشاعر المستمعين، متمنين له عامًا جديدًا مليئًا بالإبداع والتميز.

يذكر أن تامر عاشور يُعتبر واحدًا من أبرز المطربين على الساحة الفنية، حيث يتميز بأداءه العاطفي وصوته الرومانسي، بينما يُعد أحمد المالكي واحدًا من أكثر الشعراء تأثيرًا في المشهد الغنائي، بفضل أسلوبه الذي يجمع بين البساطة والعمق.