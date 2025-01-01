محمد شاهين في ليلة رأس السنة: أمنيتي شغل أكتر في 2025 وتامر حسني "النجم الشامل"

محمد شاهين: 2025 عام التحديات.. وتامر حسني "قدوة الشمولية الفنية"

في أجواء احتفالية مليئة بالذكريات والأغاني، استضاف الإعلامي عمرو الليثي المطرب محمد شاهين على قناة "الحياة" في سهرة خاصة بمناسبة العام الجديد. عبّر شاهين عن سعادته بالتواجد للمرة الثالثة في برامج الليثي، مشيراً إلى أن تلك اللقاءات كانت دائماً وش السعد عليه منذ ظهوره الأول في 2014.

وفي حديثه عن العام الجديد، قال شاهين: "أمنيتي في 2025 أن أعمل شغل أكتر وأقدّم للجمهور أغاني جديدة تعبر عني"، مستعيداً بداياته في المنوفية، حينما عمل في مهن مختلفة مثل الحلاقة والنجارة قبل أن يخطو أولى خطواته الفنية من خلال برنامج "ستار أكاديمي".

بدأ شاهين السهرة بميدلي من أغاني الفنان أحمد عدوية، ثم قدّم أغنيات عاطفية وشعبية، معبّراً عن عشقه للأغاني التي تحمل قصصاً ودراما. ولم يخفِ إعجابه بالمطربين تامر حسني، رامي صبري، وبهاء سلطان، مشيراً إلى أن أغنياتهم تحظى بمكانة خاصة لديه.

أما عن التمثيل، فقد صرّح شاهين بأنه يتمنى خوض تجربة التمثيل في 2025 إذا أتيحت له الفرصة المناسبة، مؤكداً أن تامر حسني هو أفضل مطرب وممثل من وجهة نظره.

ختم شاهين حديثه بلمسة إنسانية، مشيراً إلى افتقاده لوالده الذي كان له دور كبير في توجيهه خلال مشواره، مضيفاً: "نفتقد الحب كثيراً في هذه الأيام، وأتمنى أن يحمل العام الجديد السعادة للجميع".



