موعد مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
غزل المحلة والبنك
غزل المحلة والبنك الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره غزل المحلة، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي.

موعد مباراة غزل المحلة ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

ويلتقي فريق البنك الأهلي مع نظيره غزل المحلة، مساء اليوم الأربعاء، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب المحلة.

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ويحتل فريق غزل المحلة، المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، برصيد 8 نقاط، بينما يقع البنك الأهلي في المركز السابع عشر بواقع 5 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة ضد البنك الأهلي

وتعد شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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