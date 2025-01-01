أسعار الخضروات اليوم الاربعاء 1-1-2025 في قنا

محافظات
بوابة الفجر


شهدت أسعار الخضروات في أسواق محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاربعاء، بجميع أسواق مراكز المحافظة.
وتنشر بوابة الفجر أسعار الخضراوات اليوم، في مراكز محافظة قنا.
أسعار الخضروات جاءت كما يلي:
كيلو طماطم سلطه. 8 جنيهًا
ربطة سلق. 7 جنيهًا 
بطاطس جديده 10 جنيهًا 
قرنبيطه 30 جنيهًا 
طماطم صلصه 5 جنيهًا 
ربطة خس بلدى 5 جنيهًا 
ربطة فجل ابيض 2.5جنيهًا
ربطة فجل احمر 2.5 جنيهًا 
كيلو لفت بلدى 8 جنيهًا 
بسله بلدى 40 جنيهًا 
كيلو سبانخ بلدى. 15 جنيهًا 
كيلو بروكلى فريش. 35 جنيهًا 
كرنبه بلدي 35 جنيهًا 
كيلو باميه بلدى 60جنيهًا
كيلو بامية كبيرة. 40 جنيهًا 
كيلو توم احمر بلدى 100 جنيهًا 
طبق درة سكرى. 55 جنيها 
كيلو فلفل حشو 20 جنيهًا 
كيلو فلفل شطه. 20 جنيهًا 
كيلو خيار صوب صغير 20 جنيهًا 
كيلو بتنجان رومى اسود 5 جنيهًا
كيلو بنجر طازة. 20 جنيهًا
واحدة كابوتشا. 20 جنيهًا
كيلو قلقاس. 35 جنيهًا 
كيلو كوسة حشو. 15 جنيهًا
كيلو بطاطس صغيره. 7 جنيهًا 
كيلو جذر بلدى. 20 جنيهًا 
كيلو ملوخيه خضراء بلدى 20 جنيهًا 
كيلو فاصوليا خضراء. 20 جنيهًا
كيلو بصل ابيض. 25 جنيهًا 
كيلو بصل احمر. 20 جنيه 
كيلو لمون بلدى. 25 جنيهًا
كيلو لمون اضاليا. 30 جنيه 
كيلو بطاطا صفرا دمياطى. 15 جنيهًا 
كيلو بطاطا بيضاء. 15 جنيهًا 
كيلو بتنجان ابيض حشو. 10 جنيهًا 
كيلو بتنجان اسود حشو. 20 جنيهًا
كيلو بتنجان مخدد حشو. 20 جنيهًا
لفة توم صينى. 40 جنيهًا 
قرع عسل الكيلو. جنيهًا 
ربطة كرفس. 35 جنيه
كيلو فلفل الوان طازة. 65 جنيهًا
كيلو فلفل احمر شطه هريسة 50 جنيهًا
كيلو جنزبيل اخضر فريش 300 جنيهًا
واحدة كرنب ابيض سلطة. 30 جنيهًا
واحدة كرنب احمر سلطة 30 جنيهًا
طبق مشروم فريش 40 جنيهًا
طبق زعتر فريش. 10 جنيهًا 
طبق روزمارى فريش. 10 جنيهًا 
اى ربطة خضرة 1 جنيهًا
ربطة جرجير بلدى 1 جنيهًا
ربطة نعناع بلدى فريش. 2 جنيهًا 
ربطه بصل أخضر. 2.5 جنيهًا 
ربطة خص بلدى. 5 جنيهًا 
طبق توم مقشر (نص كيلو). 100 جنيهًا
كيلو بتنجان مشكل جاهز. 20 جنيها
كيلو محاشي مشكل بكوسه 20 جنيه 
كيلو بتنجان ابيض مقور. 15 جنيهًا 
كيلو كوسه جاهز مقور. 20 جنيهًا 
كيلو بتنجان اسود مقور 20 جنيهًا
كيلو بتنجان مخدد مقور. 25 جنيهًا
كيلو فلفل مقور. 25 جنيهًا 
 

أسعار الخضروات اليوم الاربعاء 1 المطالب 2025 في قنا محافظة قنا قنا مواقيت الصلاة مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار الخضراوات قنا خضار قنا أسعار قنا

مواد متعلقة

أسعار البقوليات اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في أسواق ومحال محافظة قنا

أسعار السمك اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في محافظة قنا

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا

أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في قنا

بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في قنا

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في قنا

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في قنا

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في محافظة قنا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. ليفربول يرد على عرض ريال مدريد الأول لضم ارنولد

بنفيكا يرفض عرض يوفنتوس لإعارة أنطونيو سيلفا

بعد حلول العام الجديد.. خبر سار لعشاق برشلونة

روني يعلن رحيله عن تدريب بليموث أراجيل

مبابي: سأصنع التاريخ مع ريال مدريد

صرف معاشات يناير 2025 في فروع بنك ناصر الاجتماعي: تسهيلات جديدة لصرف المعاشات

أسعار الذهب اليوم 1 يناير 2025: ثبات الأسعار محليًا وعالميًا

بدرية طلبة ترد بقوة على ياسمين عز: يوعدك بثعلب يهبرك