موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
الأهلي وشباب بلوزداد
الأهلي وشباب بلوزداد

تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم الإفريقية لمتابعة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري وذلك ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يوم الجمعة 3 يناير 2025 على ملعب 5 يوليو 1962 وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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موقف الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

فاز الأهلي على شباب بلوزداد في مباراة الذهاب بستة أهداف مقابل هدف.

يحتل الأهلي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط وجاء أورلاندو بايرتس في المركز الثاني برصيد 5 نقاط ويحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويتذيل ستاد ابيدجان المجموعة برصيد نقطة واحدة.

تمكن الأهلي من التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي على حساب الترجي التونسي الذي فاز عليه بهدف نظيف في مجموع مبارتي الذهاب والعودة.

يشارك في دوري أبطال إفريقيا 58 فريق منهم 52 فريق بدايتهم من الدور التمهيدي وهو عبارة عن دور لخروج المغلوب من مباراتي الذهاب والعودة.

أما بقية الأندية فبدأت من الدور التمهيدي الثاني وهي الأندية الأفضل نتائج في البطولة المواسم السابقة.

يتأهل من الدور التمهيدي الثاني 16 نادي، يتم توزيعهم على 4 مجموعات يتأهل من كلٍ منها فريقان فقط وتعود مباريات خروج المغلوب من دور الثمانية حتى المباراة النهائية.

ستنطلق مباريات الدور ربع النهائي في مارس 2025 والدور قبل النهائي في أبريل 2025.

يتم نقل مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

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