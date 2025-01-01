عمان ضد البحرين.. موعد نهائي خليجي 26 والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
عمان والبحرين
عمان والبحرين

يترقب محبي وعشاق كرة القدم الآسيوية وتحديدًا العربية مباراة نهائي كأس الخليج العربي 26 والتي تأهل لها منتخبي عمان والبحرين.

فاز منتخب عمان على نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف كما فاز منتخب البحرين على نظيره الكويتي بهدف نظيف ليتأهل كلا من منتخب عمان ومنتخب البحرين إلى نهائي خليجي 26 كأس الخليج العربي.

موعد مباراة عمان والبحرين في كأس الخليج العربي

من المقرر أن تقام مباراة عمان والبحرين يوم الجمعة 3 يناير 2025 على ستاد جابر الأحمد الدولي وذلك ضمن نهائي بطولة كأس الخليج العربي 26.

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موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

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موعد مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

وستبث أحداث مباراة الكويت والبحرين عبر شبكة قنوات الكأس القطرية وSSC السعودية والكويت الرياضية والرياضية العراقية والبحرين الرياضية وعمان الرياضية وأبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.

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