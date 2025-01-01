موعد تطبيق رسوم الهواتف المستوردة وكيفية تسجيل الموبايل عبر تطبيق تليفوني Telephony

أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة، دعم المنافسة العادلة، وتشجيع توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر.

تتضمن المنظومة تطبيقًا إلكترونيًا يُدعى "تليفوني Telephony"، يوفر طريقة سهلة لتسجيل الهواتف المستوردة والاستعلام عن الرسوم الجمركية المستحقة.

تفاصيل رسوم الهواتف المستوردة وتسجيلها

أكدت الجهات المعنية أن الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على الهواتف المستوردة لم تتغير.

كما أشارت إلى أن كل مواطن قادم من الخارج يمكنه إدخال هاتف واحد مُعفى من الرسوم لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.

أهم مميزات المنظومة الإلكترونية الجديدة:

تسجيل الهواتف عبر تطبيق تليفوني: يُتيح التطبيق تسجيل الهواتف المستوردة إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه لموظفي الجمارك.

يمكن للمستخدم الاستعلام عن الرسوم المستحقة وسدادها أونلاين. مدة السماح بالتسجيل: يُمنح المستخدم فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر لتسجيل الهاتف ودفع الرسوم. حماية المستخدمين: يساهم التطبيق في حماية المواطنين من الهواتف المُهربة وغير المطابقة للمواصفات من خلال التحقق من أكواد الأجهزة الأصلية.

كيفية استخدام تطبيق تليفوني Telephony

تحميل التطبيق : يمكن تحميل التطبيق من المتاجر الرسمية للهواتف المحمولة.

: يمكن تحميل التطبيق من المتاجر الرسمية للهواتف المحمولة. تسجيل الهاتف : افتح التطبيق وسجل بيانات الهاتف المستورد. تحقق من كود الجهاز لضمان مطابقته للمواصفات.

: الاستعلام عن الرسوم : يتيح التطبيق عرض قيمة الرسوم المستحقة.

: السداد الإلكتروني : يمكن دفع الرسوم مباشرة من خلال التطبيق.

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أهمية المنظومة الجديدة لسوق الاتصالات المصري

تهدف المنظومة إلى ضمان المنافسة العادلة في السوق المحلية.

تدعم الشركات المحلية والدولية التي بدأت تصنيع الهواتف في مصر، مما يسهم في تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

تشجع على التصدير وتعزيز مكانة مصر في صناعة الهواتف عالميًا.

ما الأجهزة التي تنطبق عليها المنظومة؟