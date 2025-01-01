استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم 1 يناير 2025: تفاصيل دقيقة ومحدثة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 استقرارًا ملحوظًا في التعاملات الصباحية، بعد الانخفاض الطفيف الذي سجله عيار 21 بالمصنعية خلال الأيام القليلة الماضية.

يأتي هذا الاستقرار تزامنًا مع ثبات الأسعار عالميًا بالدولار في آخر جلسات التداول الدولية، مما يعكس حالة من الهدوء في السوقين المحلية والعالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

نستعرض فيما يلي أحدث أسعار الذهب حسب تحديثات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات:

1. سعر الذهب عيار 24

السعر: 4268.57 جنيهًا للجرام.

4268.57 جنيهًا للجرام. يُعد عيار 24 الأكثر نقاءً وقيمة، مما يجعله الخيار المفضل للمستثمرين.

2. سعر الذهب عيار 21

السعر: 3735 جنيهًا للجرام في محلات الصاغة.

3735 جنيهًا للجرام في محلات الصاغة. السعر بالمصنعية: يصل إلى 3890 جنيهًا للجرام، بناءً على التصميم والموقع الجغرافي.

يصل إلى 3890 جنيهًا للجرام، بناءً على التصميم والموقع الجغرافي. يُعتبر العيار الأكثر شيوعًا واستخدامًا في مصر.

3. سعر الذهب عيار 18

السعر: 3201 جنيهًا للجرام.

3201 جنيهًا للجرام. يُفضله الشباب بسبب تصميماته العصرية والمميزة.

4. سعر الجنيه الذهب

السعر: 29880 جنيهًا (يزن 8 جرامات من عيار 21).

29880 جنيهًا (يزن 8 جرامات من عيار 21). يُعد خيارًا استثماريًا شائعًا بين المصريين.

سعر الذهب عالميًا

استقرت أسعار الذهب عالميًا عند مستوى ثابت في آخر تعاملات البورصات الدولية، مما انعكس على الأسعار المحلية بشكل مباشر.

سعر الذهب بالمصنعية في مصر

تختلف أسعار المصنعية وفقًا للتصميم والموقع الجغرافي لمحلات الصاغة. على سبيل المثال، يباع عيار 21 بالمصنعية بسعر تقريبي 3890 جنيهًا للجرام، مع وجود فروق طفيفة بين التجار.

عوامل تؤثر على استقرار أسعار الذهب